Keine Energiewende ohne Moleküle / Mineralöl weiterhin wichtigster Energieträger

Berlin (ots) - Die vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft

Energiebilanzen (AGEB) für die ersten drei Quartale 2025 zeigen gegenüber dem

Vorjahreszeitraum einen Anstieg des Primärenergieverbrauchs um 1,1 Prozent auf

7.721 Petajoule. Der Anteil des Mineralöls ist leicht gestiegen und Mineralöl

bleibt mit 38,1 Prozent der mit Abstand wichtigste Energieträger im deutschen

Energiemix.



Mineralölprodukte kommen vor allem als Kraft- und Brennstoffe zum Einsatz -

insbesondere im Verkehr, jedoch auch in der Wärmeversorgung. Enthalten in den

AGEB-Zahlen sind auch die Mineralölprodukte, die nicht energetisch, sondern als

Grundstoffe von anderen Industrien wie der Chemie genutzt werden. "Damit wird

einmal mehr deutlich: Die Bedeutung von Kohlenwasserstoffen für

Energieversorgung und industrielle Wertschöpfung ist ungebrochen hoch. Das

bedeutet aber auch: Ohne Rahmenbedingungen, die Investitionen in CO2-neutrale

Kohlenwasserstoffe attraktiv machen, können die Klimaziele nicht erreicht

werden. Die Energiewende kann nur als Miteinander von Molekülwende und

Stromwende erfolgreich sein", kommentiert Prof. Christian Küchen,

Hauptgeschäftsführer en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie.





Der Absatz von Ottokraftstoff stieg in den ersten drei Quartalen im Vergleich

zum Vorjahreszeitraum um 2,4 Prozent. Der im Vorjahr stark gesunkene Absatz von

Dieselkraftstoff hat sich mit einem Absatzplus von 1,2 Prozent gegenüber dem

Vorjahr stabilisiert, obwohl der Anteil dieselbetriebener Fahrzeuge im Bestand

rückläufig ist. Im Gegensatz dazu ging der Absatz von Flugkraftstoff um 3

Prozent zurück. Ein besonders deutlicher Anstieg ist bei Heizöl zu verzeichnen:

Der Absatz stieg um fast 7 Prozent. Hauptgründe hierfür sind die kühle Witterung

zu Jahresbeginn sowie die gesunkenen Heizölpreise, die viele Verbraucher zu

Vorratskäufen veranlasst haben. Die Lieferungen von Rohbenzin an die chemische

Industrie gingen dagegen um 3,5 Prozent zurück. Diese Entwicklung spiegelt die

schwache Industrieproduktion, insbesondere im Chemiesektor, wider.



"Die langfristige Bedeutung von Molekülen für die Energieversorgung wird

zunehmend unter dem Aspekt der Versorgungssicherheit und Resilienz auch im

Krisenfall betrachtet. Gerade flüssige, gut speicherbare Energieträger sind für

eine resiliente Versorgung unverzichtbar", so Küchen. Trotz der ungebrochenen

Nachfrage leidet die Kohlenwasserstoffbranche hierzulande jedoch unter

nachteiligen Wettbewerbsbedingungen, geprägt durch hohe Strom- und Gaspreise,

steigende CO2-Kosten verbunden mit den Sonderbelastungen des europäischen

Emissionshandels sowie strenge Auflagen und viel Bürokratie. "Hier muss die

Politik schnell für Verbesserungen sorgen, damit Wertschöpfungsketten,

Arbeitsplätze und eine resiliente Energie- und Grundstoffversorgung erhalten

bleiben. International attraktive Rahmenbedingungen sind auch eine Voraussetzung

für die Molekülwende. Wir brauchen Maßnahmen, die langfristig erfolgreiche

Geschäftsmodelle für Kohlenwasserstoffe als klimaschonende Energieträger und

Grundstoffe ermöglichen", so Küchen.



