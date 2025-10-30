    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Keine Energiewende ohne Moleküle / Mineralöl weiterhin wichtigster Energieträger

    Berlin (ots) - Die vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft
    Energiebilanzen (AGEB) für die ersten drei Quartale 2025 zeigen gegenüber dem
    Vorjahreszeitraum einen Anstieg des Primärenergieverbrauchs um 1,1 Prozent auf
    7.721 Petajoule. Der Anteil des Mineralöls ist leicht gestiegen und Mineralöl
    bleibt mit 38,1 Prozent der mit Abstand wichtigste Energieträger im deutschen
    Energiemix.

    Mineralölprodukte kommen vor allem als Kraft- und Brennstoffe zum Einsatz -
    insbesondere im Verkehr, jedoch auch in der Wärmeversorgung. Enthalten in den
    AGEB-Zahlen sind auch die Mineralölprodukte, die nicht energetisch, sondern als
    Grundstoffe von anderen Industrien wie der Chemie genutzt werden. "Damit wird
    einmal mehr deutlich: Die Bedeutung von Kohlenwasserstoffen für
    Energieversorgung und industrielle Wertschöpfung ist ungebrochen hoch. Das
    bedeutet aber auch: Ohne Rahmenbedingungen, die Investitionen in CO2-neutrale
    Kohlenwasserstoffe attraktiv machen, können die Klimaziele nicht erreicht
    werden. Die Energiewende kann nur als Miteinander von Molekülwende und
    Stromwende erfolgreich sein", kommentiert Prof. Christian Küchen,
    Hauptgeschäftsführer en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie.

    Der Absatz von Ottokraftstoff stieg in den ersten drei Quartalen im Vergleich
    zum Vorjahreszeitraum um 2,4 Prozent. Der im Vorjahr stark gesunkene Absatz von
    Dieselkraftstoff hat sich mit einem Absatzplus von 1,2 Prozent gegenüber dem
    Vorjahr stabilisiert, obwohl der Anteil dieselbetriebener Fahrzeuge im Bestand
    rückläufig ist. Im Gegensatz dazu ging der Absatz von Flugkraftstoff um 3
    Prozent zurück. Ein besonders deutlicher Anstieg ist bei Heizöl zu verzeichnen:
    Der Absatz stieg um fast 7 Prozent. Hauptgründe hierfür sind die kühle Witterung
    zu Jahresbeginn sowie die gesunkenen Heizölpreise, die viele Verbraucher zu
    Vorratskäufen veranlasst haben. Die Lieferungen von Rohbenzin an die chemische
    Industrie gingen dagegen um 3,5 Prozent zurück. Diese Entwicklung spiegelt die
    schwache Industrieproduktion, insbesondere im Chemiesektor, wider.

    "Die langfristige Bedeutung von Molekülen für die Energieversorgung wird
    zunehmend unter dem Aspekt der Versorgungssicherheit und Resilienz auch im
    Krisenfall betrachtet. Gerade flüssige, gut speicherbare Energieträger sind für
    eine resiliente Versorgung unverzichtbar", so Küchen. Trotz der ungebrochenen
    Nachfrage leidet die Kohlenwasserstoffbranche hierzulande jedoch unter
    nachteiligen Wettbewerbsbedingungen, geprägt durch hohe Strom- und Gaspreise,
    steigende CO2-Kosten verbunden mit den Sonderbelastungen des europäischen
    Emissionshandels sowie strenge Auflagen und viel Bürokratie. "Hier muss die
    Politik schnell für Verbesserungen sorgen, damit Wertschöpfungsketten,
    Arbeitsplätze und eine resiliente Energie- und Grundstoffversorgung erhalten
    bleiben. International attraktive Rahmenbedingungen sind auch eine Voraussetzung
    für die Molekülwende. Wir brauchen Maßnahmen, die langfristig erfolgreiche
    Geschäftsmodelle für Kohlenwasserstoffe als klimaschonende Energieträger und
    Grundstoffe ermöglichen", so Küchen.

    Pressekontakt:

    Rainer Diederichs, Alexander von Gersdorff

    en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.
    Georgenstraße 24
    10117 Berlin

    mailto:presse@en2x.de; http://www.en2x.de/presse

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159634/6148395
    OTS: en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.




