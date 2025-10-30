    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStellantis AktievorwärtsNachrichten zu Stellantis
    UBS stuft Stellantis auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Stellantis nach Quartalszahlen der Autoholding auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Diese hätten keine größeren Überraschungen enthalten, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,70 % und einem Kurs von 8,824EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 15:21 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Patrick Hummel
    Analysiertes Unternehmen: Stellantis
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 8,50
    Kursziel alt: 8,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    1 im Artikel enthaltener Wert
