München (30.10.2025)

Path2 Hydrogen schließt exklusive Optionsvereinbarung zum Erwerb von ProtonH2

Durch die geplante Übernahme erhält Path2 Hydrogen Zugang zur kostengünstigsten CO2-armen Wasserstoffproduktion, die seine führende Midstream-Technologie und -Ausrüstung ergänzt

München, Deutschland / Vancouver, Kanada – 30. Oktober 2025 – Path2 Hydrogen AG ("Path2 Hydrogen" oder das "Unternehmen") (FRA:PTHH.DE), ein börsennotiertes deutsches Unternehmen mit Schwerpunkt auf kritischer Wasserstofftechnologie, -ausrüstung und -infrastruktur, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Options- und Exklusivitätsvereinbarung zum Erwerb von ProtonH2 geschlossen hat, einem privaten Unternehmen mit patentierter Technologie zur Herstellung großer Mengen Wasserstoff aus erschöpften Ölreservoirs.

Die Vereinbarung gewährt Path2 Hydrogen das ausschließliche Recht, innerhalb einer festgelegten Optionsfrist 100 % von ProtonH2 zu erwerben, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und Due-Diligence-Prüfungen sowie der Zustimmung der Aktionäre und Aufsichtsbehörden. Während dieser Exklusivitätsphase werden beide Unternehmen weiterhin eng bei strategischen Initiativen zusammenarbeiten.

Die ISHG-Plattform von ProtonH2 – eine patentierte Form der stimulierten geologischen Wasserstoffproduktion – positioniert das Unternehmen an der Spitze der großtechnischen Wasserstoffversorgung unter 1 US-Dollar. Die Wirtschaftlichkeit der Plattform ermöglicht eine schnelle Durchdringung benachbarter Märkte, darunter Wasserstoff als Energiequelle für Rechenzentren, der Einsatz von Brennstoffzellen und Wasserstoff als Energieträger für industrielle Lieferketten – wodurch sich der gesamte adressierbare Markt dramatisch erweitert.

Durch die Transaktion würden die Technologieplattform, die Patente, die Pipeline und die Kommerzialisierungs-Roadmap von ProtonH2 unter das Dach von Path2 Hydrogen gebracht, wodurch die Führungsposition des Unternehmens im Bereich der skalierbaren, kostengünstigen Wasserstoffproduktion gestärkt und seine langfristige Wachstumsstrategie in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien unterstützt würde. Die Upstream-Kompetenzen von ProtonH2 passen hervorragend zu GenH2, dem bestehenden Midstream-Wasserstoff-Portfoliounternehmen von Path2 Hydrogen.