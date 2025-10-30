STRATEC: Lieferketten verzögern Produktion, Umsatzprognose gesenkt
STRATEC SE kämpft mit Lieferkettenproblemen, die die Produktion stören und die Umsatzprognose für 2025 beeinflussen. Trotz dieser Hürden bleibt die EBIT-Marge stabil.
Foto: Stratec SE
- STRATEC SE erwartet im vierten Quartal 2025 temporäre Unterbrechungen in der Produktion aufgrund von Lieferkettenproblemen.
- Eine spezifische Unterbrechung betrifft einen Magnettyp, der durch ausfuhrbeschränkte Seltene Erden verunreinigt ist.
- Aufgrund dieser Probleme hat STRATEC seine Umsatzprognose für 2025 angepasst und rechnet nun mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau.
- Trotz der Lieferrückstände wird erwartet, dass die adjustierte EBIT-Marge am unteren Ende des Prognosekorridors von 10,0% bis 12,0% erreicht wird.
- Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte STRATEC den Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2025 um 2,5% auf 175,6 Mio. € steigern.
- Die finalen Zahlen für die ersten neun Monate 2025 werden am 7. November 2025 veröffentlicht.
