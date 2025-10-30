    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD
    Bitcoin verliert dritten Handelstag in Folge - Kurs fällt unter 108.000 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin-Kurs fiel auf 107.900 USD, minus 4%.
    • Seit Montag Verlust von etwa 6.000 USD.
    • Fed-Aussagen dämpfen Zins-Erwartungen, Verkaufsdruck.
    Foto: Kanchanara - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoin ist am Donnerstag weiter gefallen. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung bei 107.900 US-Dollar gehandelt und damit etwa vier Prozent tiefer als am Vortag. Seit Montag ist der Kurs des Bitcoin um etwa 6.000 Dollar gefallen.

    Marktbeobachter verwiesen auf Aussagen der US-Notenbank Fed, die beim Bitcoin für Verkaufsdruck gesorgt hätten. Am Mittwoch hatte die US-Notenbank Fed die Leitzinsen zwar zum zweiten Mal in Folge leicht gesenkt. Notenbankchef Jerome Powell, dämpfte aber mit Aussagen nach der Zinsentscheidung die Erwartungen. "Eine weitere Senkung des Leitzinses bei der Dezember-Sitzung ist alles andere als sicher", sagte er.

    Die Spekulation auf nicht weiter fallende Zinsen in der größten Volkswirtschaft der Welt belastet den Bitcoin. Nach Einschätzung von Charlie Sherry, Finanzchef der Handelsplattform BTC Markets, haben die Aussagen von Powells "eine gewisse Risikoaversion ausgelöst". Darunter habe auch der Bitcoin gelitten, der zu den besonders riskanten Anlageformen zählt. Zuletzt hatte die Kryptowährung Anfang Oktober ein Rekordhoch erreicht, bei etwa 126.000 Dollar./jkr/jsl/jha/

    Bitcoin

    -2,07 %
    +1,47 %
    -4,56 %
    -7,42 %
    +1.029,74 %





