    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    ANALYSE-FLASH

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan hebt Ziel für Microsoft auf 575 Dollar - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Microsoft-Kursziel auf 575 US-Dollar an.
    • Einstufung bleibt "Overweight", Aktie auf Fokusliste.
    • Azure-Wachstum normalisiert, Umsatzausblick positiv.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für Microsoft auf 575 Dollar - 'Overweight'
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 565 auf 575 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Cloudsparte Azure habe sich im ersten Geschäftsquartal gesund entwickelt, wenngleich sich das Wachstum normalisiert habe, schrieb Mark Murphy in seiner Reaktion am Donnerstag. Der Umsatzausblick auf das laufende zweite Quartal liege für Azure etwas über den Erwartungen und für den Konzern insgesamt in deren Rahmen bis knapp darunter./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:12 / EDT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Long
    491,62€
    Basispreis
    2,91
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    563,36€
    Basispreis
    3,30
    Ask
    × 13,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Microsoft

    +0,13 %
    -0,22 %
    +2,08 %
    +0,69 %
    +10,93 %
    +89,17 %
    +159,74 %
    +819,66 %
    +1.898,90 %
    ISIN:US5949181045WKN:870747

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 457 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 15:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -0,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,38 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 644,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 575,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +26,72 %/+48,76 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 575 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 575,00$, was eine Steigerung von +9,20% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Microsoft. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan hebt Ziel für Microsoft auf 575 Dollar - 'Overweight' JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 565 auf 575 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Cloudsparte Azure habe sich im ersten …