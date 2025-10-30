ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Microsoft auf 575 Dollar - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Microsoft-Kursziel auf 575 US-Dollar an.
- Einstufung bleibt "Overweight", Aktie auf Fokusliste.
- Azure-Wachstum normalisiert, Umsatzausblick positiv.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 565 auf 575 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Cloudsparte Azure habe sich im ersten Geschäftsquartal gesund entwickelt, wenngleich sich das Wachstum normalisiert habe, schrieb Mark Murphy in seiner Reaktion am Donnerstag. Der Umsatzausblick auf das laufende zweite Quartal liege für Azure etwas über den Erwartungen und für den Konzern insgesamt in deren Rahmen bis knapp darunter./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:12 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 457 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 15:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -0,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,38 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 644,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 575,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +26,72 %/+48,76 % bedeutet.
Microsoft ist ein sehr großes, etabliertes Unternehmen. Dort sind Insiderverkäufe relativ häufig, gerade weil viele Mitarbeiter (bis hoch zum CEO) einen Großteil ihrer Vergütung in Aktien erhalten. Typischerweise werden diese regelmäßig abgestoßen.
Ein „Cluster“ von Verkäufen muss also nicht heißen, dass Insider schlechte Geschäftsaussichten sehen – oft ist es schlicht Portfolio-Management.
MSFT ist/war sehr hoch bewertet und diese Zwischenkorrektur ist genau das, was jene benötigten, die noch nicht zum Zug gekommen sind oder diverse Nachkäufe avisieren.
Man kauft zu guten Preisen einfach die besten Unternehmen und lässt das dann liegen... jahrelange vielleicht für immer. so macht man ein Vermögen. mein ek Preis bei MSFT liegt zum Beispiel bei 19.21 Euro pro share. der Gewinn pro Share EPS dürfte dieses Jahr im Bereich von etwa 14 USD liegen. irgendwann werden es 25 USD pro share sein.