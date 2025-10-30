BERNSTEIN RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe die Erwartungen bei den Absatzmengen nicht ganz erfüllt, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) und der Gewinn je Aktie hätten diese aber übertroffen. Positiv wertete er auch die angekündigten Aktienrückkäufe./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:59 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:59 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 52,98EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 15:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 82

Kursziel alt: 82

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

