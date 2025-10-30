    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus
    BERNSTEIN RESEARCH stuft Airbus auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Airbus von 223 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Flugzeugbauer habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Douglas S Harned in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass dies auch wieder im Februar bei der nächsten Zahlenvorlage so sein wird. Airbus bleibe eine kostengünstige Möglichkeit, um vom starken Zyklus in der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie zu profitieren./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 21:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 21:37 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 215,0EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 15:35 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Douglas S Harned
    Analysiertes Unternehmen: Airbus
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 245
    Kursziel alt: 223
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


