Wie Off-Chain-Compliance zur Zeitbombe wird (FOTO)

Zug (ots) - Vor zehn Jahren war Tokenisierung das große Versprechen: Compliance

automatisieren, Intermediäre überflüssig machen, globale Märkte öffnen. Heute

zeigt sich: Statt Klarheit herrscht Flickwerk.



Off-Chain-Regeln, Admin-Kill-Switches, Proposals, die als Standards verkauft

werden. Das Ergebnis ist kompliziert in der Umsetzung, teuer im Betrieb - und

zunehmend explosiv für Investoren wie Emittenten.





Kompliziert: Off-Chain-Bürokratie statt On-Chain-EleganzDie Blockchain sollte Prozesse vereinfachen. Doch die meistenTokenisierungsprojekte sind zu Regelmaschinen mit Dutzenden Nebenrollengeworden. KYC-Provider für Identität, Datenbanken für Dokumente, Schnittstellenfür Reporting, Plattformbetreiber für Handelszulassung - das alles musspermanent synchron laufen. Ein Fehler in nur einer Schicht, und das Systemblockiert.Was als elegante Automatisierung begann, endet oft in Off-Chain-Bürokratie, diekeiner mehr versteht. Nutzer klicken, Entwickler debuggen, Juristenimprovisieren. Die versprochene Einfachheit der Blockchain löst sich in einemGeflecht aus Abhängigkeiten auf.Wie viele Schichten liegen zwischen Ihren Investoren und ihren Assets - undkönnen Sie das wirklich noch überblicken?Teuer: Kostenlawine durch AbhängigkeitenEmittenten berichten von sechs bis neun Monaten Setup-Zeit und Kosten zwischen150.000 und 450.000 Euro - bevor der erste Investor ein Token in der Wallethält. Der Grund: Jede zusätzliche Schicht zieht neue Integrationen, Verträge undService-Fees nach sich. Compliance-Datenbanken, DAO-Governance, Custom-Standards- jedes Modul kostet Geld und Zeit.Das Versprechen, durch Tokenisierung günstiger zu werden, kehrt sich insGegenteil um. Je mehr Standards und Plattformen eingebunden werden, desto höherexplodieren die Kosten. Was als effiziente Alternative zu traditionellenFinanzstrukturen antreten sollte, produziert oft nur neue Mittelsmänner indigitaler Form.Warum sollten Sie sechs bis neun Monate Setup-Zeit akzeptieren - und dann vonDrittanbietern abhängig bleiben?Explosiv: Ideale im WiderspruchTokenisierung orientiert sich an drei großen Idealen: Compliance & Datenschutz,Dezentralisierung & Kontrolle, Standardisierung & Flexibilität. Alle drei sindwichtig - doch sie ziehen in unterschiedliche Richtungen.Wer Compliance off-chain betreibt, schafft Angriffsflächen und Blindzonen. Werauf volle Dezentralität setzt, erzeugt rechtliche Black Boxes. Wer Standardsfolgt, landet in einem Märchenwald aus GitHub-Issues und Inkompatibilitäten. Wer