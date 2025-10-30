Wie Off-Chain-Compliance zur Zeitbombe wird (FOTO)

Tokenization
Wie Off-Chain-Compliance zur Zeitbombe wird
Zug (ots) - Vor zehn Jahren war Tokenisierung das große Versprechen: Compliance
automatisieren, Intermediäre überflüssig machen, globale Märkte öffnen. Heute
zeigt sich: Statt Klarheit herrscht Flickwerk.
Off-Chain-Regeln, Admin-Kill-Switches, Proposals, die als Standards verkauft
werden. Das Ergebnis ist kompliziert in der Umsetzung, teuer im Betrieb - und
zunehmend explosiv für Investoren wie Emittenten.
Kompliziert: Off-Chain-Bürokratie statt On-Chain-Eleganz
Die Blockchain sollte Prozesse vereinfachen. Doch die meisten
Tokenisierungsprojekte sind zu Regelmaschinen mit Dutzenden Nebenrollen
geworden. KYC-Provider für Identität, Datenbanken für Dokumente, Schnittstellen
für Reporting, Plattformbetreiber für Handelszulassung - das alles muss
permanent synchron laufen. Ein Fehler in nur einer Schicht, und das System
blockiert.
Was als elegante Automatisierung begann, endet oft in Off-Chain-Bürokratie, die
keiner mehr versteht. Nutzer klicken, Entwickler debuggen, Juristen
improvisieren. Die versprochene Einfachheit der Blockchain löst sich in einem
Geflecht aus Abhängigkeiten auf.
Wie viele Schichten liegen zwischen Ihren Investoren und ihren Assets - und
können Sie das wirklich noch überblicken?
Teuer: Kostenlawine durch Abhängigkeiten
Emittenten berichten von sechs bis neun Monaten Setup-Zeit und Kosten zwischen
150.000 und 450.000 Euro - bevor der erste Investor ein Token in der Wallet
hält. Der Grund: Jede zusätzliche Schicht zieht neue Integrationen, Verträge und
Service-Fees nach sich. Compliance-Datenbanken, DAO-Governance, Custom-Standards
- jedes Modul kostet Geld und Zeit.
Das Versprechen, durch Tokenisierung günstiger zu werden, kehrt sich ins
Gegenteil um. Je mehr Standards und Plattformen eingebunden werden, desto höher
explodieren die Kosten. Was als effiziente Alternative zu traditionellen
Finanzstrukturen antreten sollte, produziert oft nur neue Mittelsmänner in
digitaler Form.
Warum sollten Sie sechs bis neun Monate Setup-Zeit akzeptieren - und dann von
Drittanbietern abhängig bleiben?
Explosiv: Ideale im Widerspruch
Tokenisierung orientiert sich an drei großen Idealen: Compliance & Datenschutz,
Dezentralisierung & Kontrolle, Standardisierung & Flexibilität. Alle drei sind
wichtig - doch sie ziehen in unterschiedliche Richtungen.
Wer Compliance off-chain betreibt, schafft Angriffsflächen und Blindzonen. Wer
auf volle Dezentralität setzt, erzeugt rechtliche Black Boxes. Wer Standards
folgt, landet in einem Märchenwald aus GitHub-Issues und Inkompatibilitäten. Wer
