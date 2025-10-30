    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Wie Off-Chain-Compliance zur Zeitbombe wird (FOTO)

    Zug (ots) - Vor zehn Jahren war Tokenisierung das große Versprechen: Compliance
    automatisieren, Intermediäre überflüssig machen, globale Märkte öffnen. Heute
    zeigt sich: Statt Klarheit herrscht Flickwerk.

    Off-Chain-Regeln, Admin-Kill-Switches, Proposals, die als Standards verkauft
    werden. Das Ergebnis ist kompliziert in der Umsetzung, teuer im Betrieb - und
    zunehmend explosiv für Investoren wie Emittenten.

    Kompliziert: Off-Chain-Bürokratie statt On-Chain-Eleganz

    Die Blockchain sollte Prozesse vereinfachen. Doch die meisten
    Tokenisierungsprojekte sind zu Regelmaschinen mit Dutzenden Nebenrollen
    geworden. KYC-Provider für Identität, Datenbanken für Dokumente, Schnittstellen
    für Reporting, Plattformbetreiber für Handelszulassung - das alles muss
    permanent synchron laufen. Ein Fehler in nur einer Schicht, und das System
    blockiert.

    Was als elegante Automatisierung begann, endet oft in Off-Chain-Bürokratie, die
    keiner mehr versteht. Nutzer klicken, Entwickler debuggen, Juristen
    improvisieren. Die versprochene Einfachheit der Blockchain löst sich in einem
    Geflecht aus Abhängigkeiten auf.

    Wie viele Schichten liegen zwischen Ihren Investoren und ihren Assets - und
    können Sie das wirklich noch überblicken?

    Teuer: Kostenlawine durch Abhängigkeiten

    Emittenten berichten von sechs bis neun Monaten Setup-Zeit und Kosten zwischen
    150.000 und 450.000 Euro - bevor der erste Investor ein Token in der Wallet
    hält. Der Grund: Jede zusätzliche Schicht zieht neue Integrationen, Verträge und
    Service-Fees nach sich. Compliance-Datenbanken, DAO-Governance, Custom-Standards
    - jedes Modul kostet Geld und Zeit.

    Das Versprechen, durch Tokenisierung günstiger zu werden, kehrt sich ins
    Gegenteil um. Je mehr Standards und Plattformen eingebunden werden, desto höher
    explodieren die Kosten. Was als effiziente Alternative zu traditionellen
    Finanzstrukturen antreten sollte, produziert oft nur neue Mittelsmänner in
    digitaler Form.

    Warum sollten Sie sechs bis neun Monate Setup-Zeit akzeptieren - und dann von
    Drittanbietern abhängig bleiben?

    Explosiv: Ideale im Widerspruch

    Tokenisierung orientiert sich an drei großen Idealen: Compliance & Datenschutz,
    Dezentralisierung & Kontrolle, Standardisierung & Flexibilität. Alle drei sind
    wichtig - doch sie ziehen in unterschiedliche Richtungen.

    Wer Compliance off-chain betreibt, schafft Angriffsflächen und Blindzonen. Wer
    auf volle Dezentralität setzt, erzeugt rechtliche Black Boxes. Wer Standards
    folgt, landet in einem Märchenwald aus GitHub-Issues und Inkompatibilitäten. Wer
