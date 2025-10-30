BERNSTEIN RESEARCH stuft BASF SE auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das Management habe weitere Beweise dafür geliefert, dass die Aktionäre bei dem Chemiekonzern im Mittelpunkt stehen, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht aber davon aus, dass die Geschäftszahlen auch ohne den Aktienrückkauf die Erwartungen erfüllt hätten. BASF gehöre zu den Unternehmen mit den besten Voraussetzungen, um mit dem derzeitigen Abschwung klarzukommen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 19:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 05:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 43,22EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 15:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: James Hooper
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 53
Kursziel alt: 53
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
