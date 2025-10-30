    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF
    BERNSTEIN RESEARCH stuft BASF SE auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das Management habe weitere Beweise dafür geliefert, dass die Aktionäre bei dem Chemiekonzern im Mittelpunkt stehen, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht aber davon aus, dass die Geschäftszahlen auch ohne den Aktienrückkauf die Erwartungen erfüllt hätten. BASF gehöre zu den Unternehmen mit den besten Voraussetzungen, um mit dem derzeitigen Abschwung klarzukommen./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 19:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 05:06 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 43,22EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 15:38 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: James Hooper
    Analysiertes Unternehmen: BASF SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 53
    Kursziel alt: 53
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 53,00, was eine Steigerung von +23,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von dpa-AFX Analysen
