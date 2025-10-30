ROUNDUP
Knappe Kapazitäten bremsen Microsoft-Wachstum - Aktie fällt
- Microsoft wächst stark durch KI- und Cloud-Nachfrage.
- Umsatz im Q1 2025/26: 77,7 Mrd. USD, +18%.
- Datenzentren können Nachfrage nicht vollständig decken.
REDMOND (dpa-AFX) - Microsoft bleibt dank einer weiter hohen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste auf rasantem Wachstumskurs. Der Umsatz könnte aber noch höher sein - nach wie vor reicht die Kapazität bei den Datenzentren nicht aus, um die komplette Nachfrage nach Cloud-Dienstleistungen zu befriedigen. Dies sagte Finanzchefin Amy Hood bei der Telefonkonferenz nach der Vorlage der Zahlen am Mittwochabend.
Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2025/26 (30. Juni) stieg der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 18 Prozent auf 77,7 Milliarden US-Dollar (67 Mrd Euro). Der operative Gewinn legte um fast ein Viertel auf 38 Milliarden Dollar zu. Unter dem Strich blieben mit knapp 28 Milliarden Dollar rund zwölf Prozent mehr als vor einem Jahr hängen.
Die in diesem Jahr gut gelaufene Aktie des Unternehmens gab im frühen US-Handel zuletzt um gut zwei Prozent nach. Händler führten dies unter anderem darauf zurück, dass es keine konkreten Aussagen zu den Erwartungen im KI-Geschäft gab. Außerdem sei der um Sondereffekte bereinigte Gewinn nur etwas besser als erwartet ausgefallen.
Microsoft gehört gemeinsam mit Apple nach Nvidia zu den weltweit wertvollsten Unternehmen. Apple und Microsoft kommen derzeit auf einen Börsenwert von etwa vier Billionen Dollar und haben damit aktuell einen Rückstand von rund einer Billion auf Nvidia, den Hauptprofiteur des KI-Booms an den Finanzmärkten.
Der Chiphersteller übersprang am Mittwoch als erstes Unternehmen überhaupt die Schwelle von 5 Billionen Dollar bei der Marktkapitalisierung./zb/he/he
Microsoft ist ein sehr großes, etabliertes Unternehmen. Dort sind Insiderverkäufe relativ häufig, gerade weil viele Mitarbeiter (bis hoch zum CEO) einen Großteil ihrer Vergütung in Aktien erhalten. Typischerweise werden diese regelmäßig abgestoßen.
Ein „Cluster“ von Verkäufen muss also nicht heißen, dass Insider schlechte Geschäftsaussichten sehen – oft ist es schlicht Portfolio-Management.
MSFT ist/war sehr hoch bewertet und diese Zwischenkorrektur ist genau das, was jene benötigten, die noch nicht zum Zug gekommen sind oder diverse Nachkäufe avisieren.
Man kauft zu guten Preisen einfach die besten Unternehmen und lässt das dann liegen... jahrelange vielleicht für immer. so macht man ein Vermögen. mein ek Preis bei MSFT liegt zum Beispiel bei 19.21 Euro pro share. der Gewinn pro Share EPS dürfte dieses Jahr im Bereich von etwa 14 USD liegen. irgendwann werden es 25 USD pro share sein.