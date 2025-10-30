    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLinde AktievorwärtsNachrichten zu Linde
    BERNSTEIN RESEARCH stuft LINDE plc auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde vor Zahlen von 518 auf 519 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem 27. Quartal in Folge, in dem der Gaskonzern mit dem Gewinn je Aktie die Schätzungen übertrifft. Er nahm eine kleinere Erhöhung seiner bereinigten Annahmen für 2025 und 2026 vor./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:26 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 374,2EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 15:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: James Hooper
    Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 519
    Kursziel alt: 518
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A



