    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet Registered (C) AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet Registered (C)
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft Alphabet C-Aktie auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Alphabet-C-Aktie nach Zahlen zum dritten Quartal von 225 auf 340 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Google-Mutter habe auf ganzer Linie überzeugt, schrieb Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ausrichtung auf KI-basierte Angebote beflügele sowohl das Suchmaschinengeschäft als auch die Cloud-Sparte. Kurzfristig dürften die hohen Sachinvestitionen belasten, mittelfristig erwartet der Experte aber einen geringeren Anstieg mit positiven Folgen für den freien Barmittelzufluss./la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 14:25 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 14:29 / MESZ


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Alphabet Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 250,6EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 15:45 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Ingo Wermann
    Analysiertes Unternehmen: Alphabet C-Aktie
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 262,40$, was einem Rückgang von -9,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft Alphabet C-Aktie auf 'Kaufen' Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Alphabet-C-Aktie nach Zahlen zum dritten Quartal von 225 auf 340 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Google-Mutter habe auf ganzer Linie überzeugt, schrieb Ingo Wermann in einer …