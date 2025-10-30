    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Vom Zufall zur Strategie

    Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH zeigt, wie planbares Trading gelingt (FOTO)

    Verl (ots) - Schwankende Märkte und nervöse Anleger: Viele fragen sich, wie sie
    ihr Kapital erfolgreich und kontrolliert einsetzen können. Trader und Investor
    Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH setzt dabei auf ein
    strukturiertes System, das Risiken begrenzt und Chancen konsequent nutzt. Sein
    Ansatz kombiniert Basiswerte wie Aktien, Anleihen und Rohstoffe mit klaren
    Strategien für jede Marktphase. Wie Anleger damit Schritt für Schritt ihre
    eigene Strategie entwickeln können, zeigt der folgende Beitrag.

    Die Finanzwelt erscheint vielen widersprüchlich: Einerseits bieten gerade
    volatile Zeiten außergewöhnliche Renditechancen, andererseits erleben Trader ein
    ständiges Auf und Ab zwischen Euphorie und Ernüchterung. Trotz unzähliger
    Fachartikel, Community-Tipps und Trading-"Geheimnissen" bleibt der Erfolg oft
    unvorhersehbar und mehr Glückssache als System. Doch dabei stehen für viele
    Trader und Investoren nicht nur Wachstumsziele im Vordergrund: Entscheidend ist
    gerade für risikoaverse Anleger der Wunsch nach planbarer Kontrolle. "Wer sich
    nur auf klassische Strategien oder sein Bauchgefühl verlässt, läuft Gefahr, von
    unvorhergesehenen Marktschwankungen ausgehebelt zu werden", warnt Mario
    Lüddemann, langjähriger Trader, Investor und Geschäftsführer der Lüddemann
    Investments GmbH. "Die Folgen sind häufig Unsicherheit, Frust und das Gefühl,
    dem Zufall ausgeliefert zu sein."

    "Das wirksamste Mittel gegen diese Unsicherheit ist ein systematischer Ansatz,
    der vom Ziel über das Regelwerk bis zur ständigen Überprüfung das Trading
    planbar macht", fügt er hinzu. Seit fast 30 Jahren handelt der Experte aktiv an
    den Märkten mit mehr als 65.000 abgeschlossenen Trades. Seinen Kunden zeigt er,
    dass nachhaltiger Anlageerfolg auf Struktur und Disziplin basiert: auf einem
    stabilen Fundament aus Aktien, Anleihen und Rohstoffen, ergänzt durch zyklische
    Teilstrategien für jede Marktphase. Darüber hinaus bietet er individuelle
    Coachings, Workshops und Mentoring-Programme an, in denen er seine Methoden
    praxisnah vermittelt und Anleger Schritt für Schritt bei der Entwicklung eigener
    Strategien begleitet. So lässt sich ein Depot ruhig und solide entwickeln - mit
    Kontrolle statt Chaos.

    Wie gelingt es, eine klare Strategie aus Zielen und Ideen zu entwickeln?

    Jede erfolgreiche Trading-Strategie beginnt mit einer klaren Definition der
    Ziele. Mit welchem Risiko soll investiert werden? Welche Rendite ist
    realistisch, und wie hoch darf der maximale Verlust ausfallen? Diese
    Überlegungen sind die Basis für das eigene Regelwerk. "Wer keine klaren Ziele
    definiert, verliert früher oder später seine Linie", betont Mario Lüddemann.
    Vom Zufall zur Strategie Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH zeigt, wie planbares Trading gelingt (FOTO) Schwankende Märkte und nervöse Anleger: Viele fragen sich, wie sie ihr Kapital erfolgreich und kontrolliert einsetzen können. Trader und Investor Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH setzt dabei auf ein strukturiertes System, das …