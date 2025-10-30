Vom Zufall zur Strategie
Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH zeigt, wie planbares Trading gelingt (FOTO)
Verl (ots) - Schwankende Märkte und nervöse Anleger: Viele fragen sich, wie sie
ihr Kapital erfolgreich und kontrolliert einsetzen können. Trader und Investor
Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH setzt dabei auf ein
strukturiertes System, das Risiken begrenzt und Chancen konsequent nutzt. Sein
Ansatz kombiniert Basiswerte wie Aktien, Anleihen und Rohstoffe mit klaren
Strategien für jede Marktphase. Wie Anleger damit Schritt für Schritt ihre
eigene Strategie entwickeln können, zeigt der folgende Beitrag.
Die Finanzwelt erscheint vielen widersprüchlich: Einerseits bieten gerade
volatile Zeiten außergewöhnliche Renditechancen, andererseits erleben Trader ein
ständiges Auf und Ab zwischen Euphorie und Ernüchterung. Trotz unzähliger
Fachartikel, Community-Tipps und Trading-"Geheimnissen" bleibt der Erfolg oft
unvorhersehbar und mehr Glückssache als System. Doch dabei stehen für viele
Trader und Investoren nicht nur Wachstumsziele im Vordergrund: Entscheidend ist
gerade für risikoaverse Anleger der Wunsch nach planbarer Kontrolle. "Wer sich
nur auf klassische Strategien oder sein Bauchgefühl verlässt, läuft Gefahr, von
unvorhergesehenen Marktschwankungen ausgehebelt zu werden", warnt Mario
Lüddemann, langjähriger Trader, Investor und Geschäftsführer der Lüddemann
Investments GmbH. "Die Folgen sind häufig Unsicherheit, Frust und das Gefühl,
dem Zufall ausgeliefert zu sein."
"Das wirksamste Mittel gegen diese Unsicherheit ist ein systematischer Ansatz,
der vom Ziel über das Regelwerk bis zur ständigen Überprüfung das Trading
planbar macht", fügt er hinzu. Seit fast 30 Jahren handelt der Experte aktiv an
den Märkten mit mehr als 65.000 abgeschlossenen Trades. Seinen Kunden zeigt er,
dass nachhaltiger Anlageerfolg auf Struktur und Disziplin basiert: auf einem
stabilen Fundament aus Aktien, Anleihen und Rohstoffen, ergänzt durch zyklische
Teilstrategien für jede Marktphase. Darüber hinaus bietet er individuelle
Coachings, Workshops und Mentoring-Programme an, in denen er seine Methoden
praxisnah vermittelt und Anleger Schritt für Schritt bei der Entwicklung eigener
Strategien begleitet. So lässt sich ein Depot ruhig und solide entwickeln - mit
Kontrolle statt Chaos.
Wie gelingt es, eine klare Strategie aus Zielen und Ideen zu entwickeln?
Jede erfolgreiche Trading-Strategie beginnt mit einer klaren Definition der
Ziele. Mit welchem Risiko soll investiert werden? Welche Rendite ist
realistisch, und wie hoch darf der maximale Verlust ausfallen? Diese
Überlegungen sind die Basis für das eigene Regelwerk. "Wer keine klaren Ziele
definiert, verliert früher oder später seine Linie", betont Mario Lüddemann.
ihr Kapital erfolgreich und kontrolliert einsetzen können. Trader und Investor
Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH setzt dabei auf ein
strukturiertes System, das Risiken begrenzt und Chancen konsequent nutzt. Sein
Ansatz kombiniert Basiswerte wie Aktien, Anleihen und Rohstoffe mit klaren
Strategien für jede Marktphase. Wie Anleger damit Schritt für Schritt ihre
eigene Strategie entwickeln können, zeigt der folgende Beitrag.
Die Finanzwelt erscheint vielen widersprüchlich: Einerseits bieten gerade
volatile Zeiten außergewöhnliche Renditechancen, andererseits erleben Trader ein
ständiges Auf und Ab zwischen Euphorie und Ernüchterung. Trotz unzähliger
Fachartikel, Community-Tipps und Trading-"Geheimnissen" bleibt der Erfolg oft
unvorhersehbar und mehr Glückssache als System. Doch dabei stehen für viele
Trader und Investoren nicht nur Wachstumsziele im Vordergrund: Entscheidend ist
gerade für risikoaverse Anleger der Wunsch nach planbarer Kontrolle. "Wer sich
nur auf klassische Strategien oder sein Bauchgefühl verlässt, läuft Gefahr, von
unvorhergesehenen Marktschwankungen ausgehebelt zu werden", warnt Mario
Lüddemann, langjähriger Trader, Investor und Geschäftsführer der Lüddemann
Investments GmbH. "Die Folgen sind häufig Unsicherheit, Frust und das Gefühl,
dem Zufall ausgeliefert zu sein."
"Das wirksamste Mittel gegen diese Unsicherheit ist ein systematischer Ansatz,
der vom Ziel über das Regelwerk bis zur ständigen Überprüfung das Trading
planbar macht", fügt er hinzu. Seit fast 30 Jahren handelt der Experte aktiv an
den Märkten mit mehr als 65.000 abgeschlossenen Trades. Seinen Kunden zeigt er,
dass nachhaltiger Anlageerfolg auf Struktur und Disziplin basiert: auf einem
stabilen Fundament aus Aktien, Anleihen und Rohstoffen, ergänzt durch zyklische
Teilstrategien für jede Marktphase. Darüber hinaus bietet er individuelle
Coachings, Workshops und Mentoring-Programme an, in denen er seine Methoden
praxisnah vermittelt und Anleger Schritt für Schritt bei der Entwicklung eigener
Strategien begleitet. So lässt sich ein Depot ruhig und solide entwickeln - mit
Kontrolle statt Chaos.
Wie gelingt es, eine klare Strategie aus Zielen und Ideen zu entwickeln?
Jede erfolgreiche Trading-Strategie beginnt mit einer klaren Definition der
Ziele. Mit welchem Risiko soll investiert werden? Welche Rendite ist
realistisch, und wie hoch darf der maximale Verlust ausfallen? Diese
Überlegungen sind die Basis für das eigene Regelwerk. "Wer keine klaren Ziele
definiert, verliert früher oder später seine Linie", betont Mario Lüddemann.
Autor folgen