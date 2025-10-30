Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH zeigt, wie planbares Trading gelingt (FOTO)

Verl (ots) - Schwankende Märkte und nervöse Anleger: Viele fragen sich, wie sieihr Kapital erfolgreich und kontrolliert einsetzen können. Trader und InvestorMario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH setzt dabei auf einstrukturiertes System, das Risiken begrenzt und Chancen konsequent nutzt. SeinAnsatz kombiniert Basiswerte wie Aktien, Anleihen und Rohstoffe mit klarenStrategien für jede Marktphase. Wie Anleger damit Schritt für Schritt ihreeigene Strategie entwickeln können, zeigt der folgende Beitrag.Die Finanzwelt erscheint vielen widersprüchlich: Einerseits bieten geradevolatile Zeiten außergewöhnliche Renditechancen, andererseits erleben Trader einständiges Auf und Ab zwischen Euphorie und Ernüchterung. Trotz unzähligerFachartikel, Community-Tipps und Trading-"Geheimnissen" bleibt der Erfolg oftunvorhersehbar und mehr Glückssache als System. Doch dabei stehen für vieleTrader und Investoren nicht nur Wachstumsziele im Vordergrund: Entscheidend istgerade für risikoaverse Anleger der Wunsch nach planbarer Kontrolle. "Wer sichnur auf klassische Strategien oder sein Bauchgefühl verlässt, läuft Gefahr, vonunvorhergesehenen Marktschwankungen ausgehebelt zu werden", warnt MarioLüddemann, langjähriger Trader, Investor und Geschäftsführer der LüddemannInvestments GmbH. "Die Folgen sind häufig Unsicherheit, Frust und das Gefühl,dem Zufall ausgeliefert zu sein.""Das wirksamste Mittel gegen diese Unsicherheit ist ein systematischer Ansatz,der vom Ziel über das Regelwerk bis zur ständigen Überprüfung das Tradingplanbar macht", fügt er hinzu. Seit fast 30 Jahren handelt der Experte aktiv anden Märkten mit mehr als 65.000 abgeschlossenen Trades. Seinen Kunden zeigt er,dass nachhaltiger Anlageerfolg auf Struktur und Disziplin basiert: auf einemstabilen Fundament aus Aktien, Anleihen und Rohstoffen, ergänzt durch zyklischeTeilstrategien für jede Marktphase. Darüber hinaus bietet er individuelleCoachings, Workshops und Mentoring-Programme an, in denen er seine Methodenpraxisnah vermittelt und Anleger Schritt für Schritt bei der Entwicklung eigenerStrategien begleitet. So lässt sich ein Depot ruhig und solide entwickeln - mitKontrolle statt Chaos.Wie gelingt es, eine klare Strategie aus Zielen und Ideen zu entwickeln?Jede erfolgreiche Trading-Strategie beginnt mit einer klaren Definition derZiele. Mit welchem Risiko soll investiert werden? Welche Rendite istrealistisch, und wie hoch darf der maximale Verlust ausfallen? DieseÜberlegungen sind die Basis für das eigene Regelwerk. "Wer keine klaren Zieledefiniert, verliert früher oder später seine Linie", betont Mario Lüddemann.