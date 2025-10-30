Chemieverband verteidigt CO2-Emissionshandel für die Industrie

Seit Wochen geht es hier mit dem Kurs Abwärts. Von den ganzen Chemieaktien hat es bislang nur die Evonik geschafft, jede Woche ein neues Allzeittief zu generieren. So etwas kennt man eigentlich nur von Schrottaktien. Eine Solvay, Clariant oder auch BASF wären die besseren Alternativen zu Evonik gewesen.

Evonik ist gerade dabei das Erbe der Degussa Chemie zu verspielen. Scheinbar gibt es in der Unternehmensführung zu viele Unstimmigkeiten. Kein anderes Chemieunternehmen hat seinen Ausblick 2025 gleich zweimal, wie bei Evonik geschehen, revidieren müssen. Anscheinend schafft es Evonik nicht abgegebene Prognosen in etwa einzuhalten. Für mich klingt das schon etwas unfähig.