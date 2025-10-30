Wirtschaft
Chemieverband verteidigt CO2-Emissionshandel für die Industrie
Erst Anfang der Woche hatte Christian Kullmann, Vorstandsvorsitzender des Essener Spezialchemiekonzerns Evonik, die Abschaffung des CO2-Zertifikatehandels oder zumindest drastische Reformen verlangt. BASF-Chef Markus Kamieth sagte am Mittwoch bei der Präsentation seiner Quartalszahlen Ähnliches.
Im Rahmen des EU-Klimapakets "Fit for 55", mit dem die EU von einem Pfad von über vier Grad Erderhitzung auf einen Pfad umsteuerte, durch den der Klimawandel auf etwas über zwei Grad Celsius begrenzt werden könnte, wurde die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten teilweise abgeschafft. Um Wettbewerbsnachteile auszugleichen, wurde das CO2-Grenzausgleichssystem CBAM beschlossen, eine Art Zoll auf CO2-intensive Importe.
Manche Chemie- und Stahlmanager fürchten hohe Kosten und laufen Sturm dagegen. Steilemann sagte aber, er halte die "radikale Forderung" nach einer Abschaffung für falsch. "Der Emissionshandel hat einen Bombenjob gemacht", sagte der Verbandspräsident. Die Emissionen der Chemieindustrie hätten sich dadurch halbiert, bei gestiegener Produktion, sagte er.
Trotzdem fände er es sinnvoll, über Änderungen nachzudenken - aber "mit dem Skalpell, nicht dem Totschläger". Steilemann warb dafür, dass jene Firmen, bei denen die Umstellung auf eine klimafreundliche Fertigung besonders schwierig und teuer sei, weiterhin kostenlose Zertifikate bekommen sollen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Evonik Industries - EVNK01 - DE000EVNK013
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Evonik Industries. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Seit Wochen geht es hier mit dem Kurs Abwärts. Von den ganzen Chemieaktien hat es bislang nur die Evonik geschafft, jede Woche ein neues Allzeittief zu generieren. So etwas kennt man eigentlich nur von Schrottaktien. Eine Solvay, Clariant oder auch BASF wären die besseren Alternativen zu Evonik gewesen.
Das einzige, was Evonik hilft, ist die Rückkehr zu profitablem Wachstum. Um das zu erreichen, müssen die Strukturen verschlankt und alle Prozesse optimiert werden. Abbau der internen Bürokratie. Auch muss der Fokus auf Innovation gelegt werden, damit Evonik neue Absatzmärkte für margenstarke Spezialchemikalien erobern kann.
ich muss ja im konjunktiv schreiben, ok für dich möglichkeitsform, du weißt ja schon vorher wie es kommen wird, du hast ja die kristallkugel 2.0 deluxe. mir fehlt einfach dieses allentscheidene equipment.