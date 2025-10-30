DZ BANK stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Verkaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Wacker Chemie nach reduzierten Jahreszielen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 65 auf 58 Euro gesenkt. Die schwache Nachfrage beim Spezialchemiekonzern dürfte sich vorerst nicht bessern, schrieb Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für 2025 und 2026 nach unten./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 14:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 14:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 68,50EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 15:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Peter Spengler
Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
