    Baxter International Aktie weiter auf Talfahrt - 30.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Baxter International Aktie bisher Verluste von -15,04 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Baxter International Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Baxter International ist ein führendes Gesundheitsunternehmen, das innovative Lösungen für chronische und akute Erkrankungen bietet. Mit einem breiten Produktportfolio in Nierenpflege und Medikamentenabgabe und einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Fresenius und Medtronic. Baxter zeichnet sich durch seine Innovationskraft und Marktführerschaft in mehreren Segmenten aus.

    Baxter International Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Baxter International Aktie. Mit einer Performance von -15,04 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Baxter International Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -22,89 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,48 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,22 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Baxter International um -31,03 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,28 % geändert.

    Baxter International Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,48 %
    1 Monat +0,22 %
    3 Monate -22,89 %
    1 Jahr -41,93 %

    Informationen zur Baxter International Aktie

    Es gibt 514 Mio. Baxter International Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,40 Mrd.EUR wert.

    Investors in Baxter International, Inc. (BAX): Protect Your Rights - Contact Levi & Korsinsky Before December 15, 2025


    New York, New York--(Newsfile Corp. - October 30, 2025) - If you suffered a loss on your Baxter International, Inc. (NYSE: BAX) investment and want to learn about a potential recovery under the federal securities laws, follow the link below for more …

    Baxter Reports Third-Quarter 2025 Results


    Baxter International Inc. (NYSE:BAX), a global medtech leader, today reported results for the third quarter of 2025. “I joined Baxter because it’s a global healthcare leader – an iconic brand with an essential portfolio that touches more than 350 …

    Baxter International Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Baxter International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Baxter International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Baxter International

    -15,37 %
    -3,48 %
    +0,77 %
    -22,90 %
    -42,24 %
    -65,10 %
    -71,20 %
    -44,29 %
    +89,24 %
    ISIN:US0718131099WKN:853815



    Verfasst von Markt Bote
