Baxter International Aktie weiter auf Talfahrt - 30.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Baxter International Aktie. Mit einer Performance von -15,04 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Baxter International ist ein führendes Gesundheitsunternehmen, das innovative Lösungen für chronische und akute Erkrankungen bietet. Mit einem breiten Produktportfolio in Nierenpflege und Medikamentenabgabe und einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Fresenius und Medtronic. Baxter zeichnet sich durch seine Innovationskraft und Marktführerschaft in mehreren Segmenten aus.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Baxter International Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -22,89 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,48 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,22 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Baxter International um -31,03 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,28 % geändert.

Baxter International Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,48 % 1 Monat +0,22 % 3 Monate -22,89 % 1 Jahr -41,93 %

Informationen zur Baxter International Aktie

Es gibt 514 Mio. Baxter International Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,40 Mrd.EUR wert.

Baxter International Aktie jetzt kaufen?

Ob die Baxter International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Baxter International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.