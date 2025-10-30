Börsen Start Update
Börsenstart USA - 30.10. - US Tech 100 schwach -0,76 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 47.950,73 PKT und gewinnt bisher +0,72 %.
Top-Werte: Salesforce +2,98 %, Goldman Sachs Group +2,92 %, JPMorgan Chase +2,63 %, Walt Disney +2,58 %, Visa (A) +2,52 %
Flop-Werte: Boeing -4,76 %, Honeywell International -3,84 %, Unitedhealth Group -1,84 %, Verizon Communications -1,78 %, NVIDIA -0,78 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:55) bei 25.879,74 PKT und fällt um -0,76 %.
Top-Werte: MercadoLibre +8,74 %, Booking Holdings +3,78 %, GLOBALFOUNDRIES +3,20 %, Starbucks +2,78 %, Datadog Registered (A) +2,77 %
Flop-Werte: Meta Platforms (A) -4,51 %, Comcast (A) -3,98 %, Honeywell International -3,84 %, Tesla -3,30 %, Broadcom -3,29 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.868,12 PKT und fällt um -0,28 %.
Top-Werte: Cardinal Health +16,81 %, Huntington Ingalls Industries +10,13 %, Fox Registered (B) +10,09 %, AMETEK +8,09 %, Align Technology +7,32 %
Flop-Werte: Baxter International -15,04 %, Emcor Group -14,75 %, The Cigna Group -14,33 %, International Paper -11,60 %, eBay -8,70 %
