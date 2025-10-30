    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTRATEC AktievorwärtsNachrichten zu STRATEC

    Stratec kappt Ziele für 2025 - Kurs stark unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Stratec senkt Jahresziele wegen Magnet-Mangel.
    • Engpässe bei Magneten und Zollkonflikte belasten.
    • Umsatz bleibt auf Vorjahresniveau, Ebit-Marge sinkt.
    Magnet-Mangel - Stratec kappt Ziele für 2025 - Kurs stark unter Druck
    BIRKENFELD (dpa-AFX) - Der Diagnostikkonzern Stratec kappt wegen Magnet-Mangel die Ziele für das laufende Jahr. Nach einem intensiven Austausch mit Lieferanten sei nicht mehr davon auszugehen, ausreichend Vormaterialien für das Aufholen der Lieferrückstände sowie das ursprünglich im vierten Quartal geplante Produktionsvolumen zu erhalten, teilte das Unternehmen am Donnerstag zur Begründung mit. Insbesondere bei einem bestimmten Magnettypen gebe es Engpässe. Zudem zeigten sich aufgrund der globalen Zollkonflikte auch höhere Schwankungen im Bestellverhalten der Kunden. Dies betreffe vornehmlich den Bereich Serviceteile und Verbrauchsmaterialien. Die Stratec-Aktie sackte am Nachmittag um rund vier Prozent ab.

    Auf währungsbereinigter Basis sei im laufenden Jahr vor diesem Hintergrund nun ein Umsatz in etwa auf dem Vorjahresniveau zu erwarten, hieß es weiter. Bisher hatte Stratec eine währungsbereinigte Steigerung im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich angepeilt. Bei der bereinigten operativen Marge (Ebit-Marge) werde nun das untere Ende des Prognosekorridors von etwa 10 bis 12 Prozent angepeilt. Die höhere Profitabilität im vierten Quartal sei auf Skaleneffekte, Sparmaßnahmen und höhere Ergebnisbeiträge aus der Realisierung margenstarker Entwicklungsumsätze zurückzuführen.

    In den ersten neun Monaten steigerte Stratec den Umsatz laut vorläufigen Berechnungen währungsbereinigt um 2,5 Prozent auf 175,6 Millionen Euro. Die adjustierte Ebit-Marge sei dabei um 1,5 Prozentpunkte auf voraussichtlich 7,3 Prozent gesunken. Der Quartalsbericht soll am 7. November veröffentlicht werden./jha/he

    STRATEC

    -9,26 %
    -12,82 %
    -12,22 %
    -14,16 %
    -33,82 %
    -70,24 %
    -81,20 %
    -49,65 %
    +389,15 %
    ISIN:DE000STRA555WKN:STRA55

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STRATEC Aktie

    Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,05 % und einem Kurs von 22,85 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 15:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STRATEC Aktie um -12,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von STRATEC bezifferte sich zuletzt auf 277,81 Mio..

    STRATEC zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der STRATEC Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +33,04 %/+126,16 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
