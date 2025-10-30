Magnet-Mangel
Stratec kappt Ziele für 2025 - Kurs stark unter Druck
- Stratec senkt Jahresziele wegen Magnet-Mangel.
- Engpässe bei Magneten und Zollkonflikte belasten.
- Umsatz bleibt auf Vorjahresniveau, Ebit-Marge sinkt.
BIRKENFELD (dpa-AFX) - Der Diagnostikkonzern Stratec kappt wegen Magnet-Mangel die Ziele für das laufende Jahr. Nach einem intensiven Austausch mit Lieferanten sei nicht mehr davon auszugehen, ausreichend Vormaterialien für das Aufholen der Lieferrückstände sowie das ursprünglich im vierten Quartal geplante Produktionsvolumen zu erhalten, teilte das Unternehmen am Donnerstag zur Begründung mit. Insbesondere bei einem bestimmten Magnettypen gebe es Engpässe. Zudem zeigten sich aufgrund der globalen Zollkonflikte auch höhere Schwankungen im Bestellverhalten der Kunden. Dies betreffe vornehmlich den Bereich Serviceteile und Verbrauchsmaterialien. Die Stratec-Aktie sackte am Nachmittag um rund vier Prozent ab.
Auf währungsbereinigter Basis sei im laufenden Jahr vor diesem Hintergrund nun ein Umsatz in etwa auf dem Vorjahresniveau zu erwarten, hieß es weiter. Bisher hatte Stratec eine währungsbereinigte Steigerung im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich angepeilt. Bei der bereinigten operativen Marge (Ebit-Marge) werde nun das untere Ende des Prognosekorridors von etwa 10 bis 12 Prozent angepeilt. Die höhere Profitabilität im vierten Quartal sei auf Skaleneffekte, Sparmaßnahmen und höhere Ergebnisbeiträge aus der Realisierung margenstarker Entwicklungsumsätze zurückzuführen.
In den ersten neun Monaten steigerte Stratec den Umsatz laut vorläufigen Berechnungen währungsbereinigt um 2,5 Prozent auf 175,6 Millionen Euro. Die adjustierte Ebit-Marge sei dabei um 1,5 Prozentpunkte auf voraussichtlich 7,3 Prozent gesunken. Der Quartalsbericht soll am 7. November veröffentlicht werden./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STRATEC Aktie
Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,05 % und einem Kurs von 22,85 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 15:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STRATEC Aktie um -12,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,22 %.
Die Marktkapitalisierung von STRATEC bezifferte sich zuletzt auf 277,81 Mio..
STRATEC zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der STRATEC Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +33,04 %/+126,16 % bedeutet.
Der Artikel ist nicht kostenfrei verfügbar, deshalb nachstehend die wichtigsten Punkte:
-Birkenfelder Technologieunternehmen ist profitabler geworden
-Scharfe Kritik von Aktionären an virtueller Hauptversammlung (es wurden Kostengründe seitens des Unternehmens genannt)
-Trotz Umsatzrückgang in Höhe von rund 13 Mio. € ist das Unternehmen deutlich profitabler geworden
-Es sind weltweit 50.000 Stratec-Analysesysteme im Einsatz bei den Kunden im Einsatz, die damit bis zu 5 Mrd. USD Umsatz erzielen
-Die Aktionärsvertreter von DSW und SdK bescheinigten Vorstand und Aufsichtsrat der Stratec eine gute Tätigkeit in wirtschaftlichen herausfordernden Zeiten
-Das Ausscheiden des Finanzvorstandes und dessen hohe vertragliche Abfindung wurde kritisiert
Keine Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit
Keine Kaufempfehlung
VB
517 Nutzer haben STRATEC im Portfolio und 749 unserer Nutzer haben STRATEC auf der Watchlist.
