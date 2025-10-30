    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Inflationsrate im Oktober 2025 voraussichtlich +2,3 %

    WIESBADEN (ots) - Verbraucherpreisindex, Oktober 2025:

    +2,3 % zum Vorjahresmonat (vorläufig)

    +0,3 % zum Vormonat (vorläufig)

    Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Oktober 2025:

    +2,3 % zum Vorjahresmonat (vorläufig)

    +0,3 % zum Vormonat (vorläufig)

    Die Inflationsrate in Deutschland wird im Oktober 2025 voraussichtlich +2,3 %
    betragen. Gemessen wird sie als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum
    Vorjahresmonat. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bisher
    vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, steigen die Verbraucherpreise
    gegenüber September 2025 um 0,3 %. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und
    Energie, oftmals auch als Kerninflation bezeichnet, beträgt im Oktober 2025
    voraussichtlich +2,8 %.

    Inflationsrechner gibt Auskunft über persönliche Inflationsrate:

    Mit dem persönlichen Inflationsrechner des Statistischen Bundesamtes können
    Verbraucherinnen und Verbraucher ihre monatlichen Konsumausgaben für einzelne
    Güterbereiche entsprechend des eigenen Verbrauchsverhaltens anpassen und eine
    persönliche Inflationsrate berechnen.

    Methodische Hinweise:

    Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) wird im Euroraum zu Zwecken der
    Geldpolitik verwendet. Der Verbraucherpreisindex (VPI) und der HVPI
    unterscheiden sich neben der Verwendung zudem im Erfassungsbereich, in der
    Methodik und der Gewichtung. Diese Unterschiede erklären die Abweichungen
    zwischen VPI und HVPI für Deutschland. Bei der Berechnung des VPI werden anders
    als beim HVPI zusätzlich die Ausgaben der privaten Haushalte für selbstgenutztes
    Wohneigentum, für Glücksspiel und für den Rundfunkbeitrag berücksichtigt. Zudem
    werden die Gütergewichte des HVPI jährlich aktualisiert. Darüber hinaus sind
    Erläuterungen sowie ein Methodenpapier im Internetangebot des Statistischen
    Bundesamtes verfügbar.

    Weitere Informationen:

    Die endgültigen Ergebnisse für Oktober 2025 werden am 12. November 2025
    veröffentlicht.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    +++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
    +++

    Weitere Auskünfte:
    Verbraucherpreise
    Telefon: +49 611 75 4777
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6148445
    OTS: Statistisches Bundesamt




