49 0 Kommentare PSI AG: Umsatzboom trotz Einmalaufwendungen im Q3

PSI Software SE zeigt im dritten Quartal 2025 beeindruckende Zahlen: Ein Auftragseingang von 269 Millionen Euro markiert einen 36%igen Anstieg, während der Umsatz um 14,8 % auf 203,6 Millionen Euro klettert.

