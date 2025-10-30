PSI AG: Umsatzboom trotz Einmalaufwendungen im Q3
PSI Software SE zeigt im dritten Quartal 2025 beeindruckende Zahlen: Ein Auftragseingang von 269 Millionen Euro markiert einen 36%igen Anstieg, während der Umsatz um 14,8 % auf 203,6 Millionen Euro klettert.
Foto: Schöning - picture alliance / Bildagentur-online
- PSI Software SE verzeichnete im dritten Quartal 2025 einen Auftragseingang von 269 Millionen Euro, was einem Anstieg von 36 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der Umsatz des Unternehmens stieg in den ersten neun Monaten um 14,8 % auf 203,6 Millionen Euro.
- Das bereinigte Betriebsergebnis (Adjusted EBIT) betrug 5,8 Millionen Euro, während das unbereinigte EBIT aufgrund von Einmalaufwendungen bei −20,4 Millionen Euro lag.
- Das Konzernergebnis fiel auf −26,3 Millionen Euro, was einem Rückgang von 9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit war mit 2,6 Millionen Euro positiv, was eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- PSI hat ein Investment Agreement mit Warburg Pincus unterzeichnet, das Transaktionskosten und Einmalaufwendungen in Höhe eines niedrigen zweistelligen Millionenbetrags mit sich bringt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei PSI AG ist am 30.10.2025.
Der Kurs von PSI AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,11 % im Plus.
4 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 44,90EUR das entspricht einem Minus von -0,33 % seit der Veröffentlichung.
-0,22 %
0,00 %
+72,69 %
+54,83 %
+100,45 %
+96,50 %
+87,87 %
+254,63 %
+835,42 %
