    ANALYSE-FLASH

    RBC belässt Lufthansa auf 'Sector Perform' - Ziel 7,50 Euro

    • RBC belässt Kursziel für Lufthansa bei 7,50 Euro.
    • Ebit übertraf Erwartungen, Passagiergeschäft stark.
    • Wartungssparte enttäuschte, Treibstoffkosten gesenkt.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Ruairi Cullinane am Donnerstag. Diese übertroffen habe die Fluggesellschaft mit ihrem Passagiergeschäft, auch wegen niedrigerer Treibstoffkosten. Enttäuscht habe die Wartungssparte./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:29 / EDT

    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
