Stratec nach eingetrübtem Ausblick auf Sechsmonatstief

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STRATEC Aktie

Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,05 % und einem Kurs von 22,85 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 16:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STRATEC Aktie um -12,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,22 %.

Die Marktkapitalisierung von STRATEC bezifferte sich zuletzt auf 277,20 Mio..

STRATEC zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der STRATEC Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +31,58 %/+123,68 % bedeutet.