    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTRATEC AktievorwärtsNachrichten zu STRATEC

    AKTIE IM FOKUS

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stratec nach eingetrübtem Ausblick auf Sechsmonatstief

    Für Sie zusammengefasst
    • Stratec-Aktien fallen stark nach Neunmonatszahlen.
    • Jahresziele wegen Materialmangel und Zollkonflikten gesenkt.
    • Umsatz stieg um 2,5 %, Ebit-Marge sank auf 7,3 %.
    AKTIE IM FOKUS - Stratec nach eingetrübtem Ausblick auf Sechsmonatstief
    Foto: Stratec SE

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Stratec haben am Donnerstagnachmittag mit einem deutlichen Kursrutsch auf die Neunmonatszahlen und reduzierte Jahresziele des Diagnostik-Unternehmens reagiert. Die Papiere fielen auf den tiefsten Stand seit April und notierten zuletzt 8,0 Prozent im Minus bei 22,90 Euro. Damit weiteten sie die Kursverluste im laufenden Jahr auf rund 23 Prozent aus.

    Stratec kappte wegen mangelnder Vormaterialien die Ziele für das laufende Jahr. Zudem zeigten sich aufgrund der globalen Zollkonflikte auch höhere Schwankungen im Bestellverhalten der Kunden, vor allem bei Serviceteilen und Verbrauchsmaterialien. In den ersten neun Monaten steigerte Stratec den Umsatz laut vorläufigen Berechnungen um 2,5 Prozent. Die adjustierte Ebit-Marge sei dabei um 1,5 Prozentpunkte auf voraussichtlich 7,3 Prozent gesunken, hieß es./edh/jha/

    STRATEC

    -8,25 %
    -12,82 %
    -12,22 %
    -14,16 %
    -33,82 %
    -70,24 %
    -81,20 %
    -49,65 %
    +394,58 %
    ISIN:DE000STRA555WKN:STRA55

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STRATEC Aktie

    Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,05 % und einem Kurs von 22,85 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 16:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STRATEC Aktie um -12,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von STRATEC bezifferte sich zuletzt auf 277,20 Mio..

    STRATEC zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der STRATEC Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +31,58 %/+123,68 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu STRATEC - STRA55 - DE000STRA555

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über STRATEC. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Stratec nach eingetrübtem Ausblick auf Sechsmonatstief Die Aktien von Stratec haben am Donnerstagnachmittag mit einem deutlichen Kursrutsch auf die Neunmonatszahlen und reduzierte Jahresziele des Diagnostik-Unternehmens reagiert. Die Papiere fielen auf den tiefsten Stand seit April und notierten …