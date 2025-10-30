AKTIE IM FOKUS
Stratec nach eingetrübtem Ausblick auf Sechsmonatstief
- Stratec-Aktien fallen stark nach Neunmonatszahlen.
- Jahresziele wegen Materialmangel und Zollkonflikten gesenkt.
- Umsatz stieg um 2,5 %, Ebit-Marge sank auf 7,3 %.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Stratec haben am Donnerstagnachmittag mit einem deutlichen Kursrutsch auf die Neunmonatszahlen und reduzierte Jahresziele des Diagnostik-Unternehmens reagiert. Die Papiere fielen auf den tiefsten Stand seit April und notierten zuletzt 8,0 Prozent im Minus bei 22,90 Euro. Damit weiteten sie die Kursverluste im laufenden Jahr auf rund 23 Prozent aus.
Stratec kappte wegen mangelnder Vormaterialien die Ziele für das laufende Jahr. Zudem zeigten sich aufgrund der globalen Zollkonflikte auch höhere Schwankungen im Bestellverhalten der Kunden, vor allem bei Serviceteilen und Verbrauchsmaterialien. In den ersten neun Monaten steigerte Stratec den Umsatz laut vorläufigen Berechnungen um 2,5 Prozent. Die adjustierte Ebit-Marge sei dabei um 1,5 Prozentpunkte auf voraussichtlich 7,3 Prozent gesunken, hieß es./edh/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STRATEC Aktie
Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,05 % und einem Kurs von 22,85 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 16:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STRATEC Aktie um -12,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,22 %.
Die Marktkapitalisierung von STRATEC bezifferte sich zuletzt auf 277,20 Mio..
STRATEC zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der STRATEC Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +31,58 %/+123,68 % bedeutet.
Der Artikel ist nicht kostenfrei verfügbar, deshalb nachstehend die wichtigsten Punkte:
-Birkenfelder Technologieunternehmen ist profitabler geworden
-Scharfe Kritik von Aktionären an virtueller Hauptversammlung (es wurden Kostengründe seitens des Unternehmens genannt)
-Trotz Umsatzrückgang in Höhe von rund 13 Mio. € ist das Unternehmen deutlich profitabler geworden
-Es sind weltweit 50.000 Stratec-Analysesysteme im Einsatz bei den Kunden im Einsatz, die damit bis zu 5 Mrd. USD Umsatz erzielen
-Die Aktionärsvertreter von DSW und SdK bescheinigten Vorstand und Aufsichtsrat der Stratec eine gute Tätigkeit in wirtschaftlichen herausfordernden Zeiten
-Das Ausscheiden des Finanzvorstandes und dessen hohe vertragliche Abfindung wurde kritisiert
Keine Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit
Keine Kaufempfehlung
VB
