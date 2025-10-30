Knorr-Bremse weiter belastet vom Lkw-Geschäft - Aktie steigt

Die Aktie legte am Nachmittag nach zunächst deutlichen Verlusten um 0,6 Prozent zu. Das Plus seit Jahresbeginn beträgt damit gut 15 Prozent. Analyst Lucas Ferhani von der US-Investmentbank Jefferies sprach von durchwachsenen Resultaten. Eine Erholung im Lkw-Geschäft sei der Schlüssel für ein besseres Abschneiden in den kommenden Monaten, wohingegen es im Zuggeschäft weiter stark laufe.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse hat im dritten Quartal weiter unter dem stotternden Lkw-Geschäft mit den Nutzfahrzeugherstellern und Wechselkurseffekten gelitten. Der Umsatz fiel im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Prozent auf 1,88 Milliarden Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Um Währungs- und Übernahmeeffekte bereinigt habe der Erlös um 2,7 Prozent angezogen. Analysten hatten sich mehr ausgerechnet. Beim operativen Ergebnis hingegen konnte der Konzern positiv überraschen.

Ähnlich sah es Stephan Bauer von der Bank Metzler. Der US-Markt habe die Nutzfahrzeugsparte trotz guter Ergebnisse in Europa und China heruntergezogen. Der Auftragseingang sei gegenüber dem schwachen Vorquartal noch zurückgegangen. Er sei allerdings weiter positiv gestimmt: Das Geschäft des Konzerns sei widerstandsfähig, was auch am hohen Ersatzteil-Marktanteil liege.

Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte im Quartal um knapp sieben Prozent auf 251 Millionen Euro zu, die entsprechende Marge zog um einen Prozentpunkt auf 13,3 Prozent an. Das war mehr als von Analysten erwartet. Unterm Strich stand ein Gewinn von 153 Millionen Euro nach 140 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

Die Ende Juli vor allem wegen des starken Euro gesenkte Jahresprognose bestätigte das Management um Chef Marc Llistosella. Der Umsatz soll zwischen 7,8 und 8,1 Milliarden Euro landen. Die bereinigte operative Marge (Ebit) dürfte demnach 12,5 bis 13,5 Prozent erreichen. Den freien Mittelzufluss (Free Cashflow) erwartet der Vorstand zwischen 700 und 800 Millionen Euro./men/lew/stk/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 29.926 auf Ariva Indikation (30. Oktober 2025, 16:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um +2,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,75 %. Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 13,00 Mrd.. Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Knorr-Bremse Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 91,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +12,83 %/+25,23 % bedeutet.



