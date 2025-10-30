    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh

    ROUNDUP 2

    Hellofresh mit Umsatzrückgang - Jahresausblick aber bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatzrückgang bei Hellofresh um 13,5 Prozent.
    • Sparprogramm soll Nachfrage ankurbeln, Prognose bestätigt.
    • Aktie fiel seit Jahresbeginn um fast 40 Prozent.
    Foto: HelloFresh

    (neu: Kurs erneut ins Minus gedreht)

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Kochboxenversender Hellofresh hat im dritten Quartal vor allem wegen des weiter schwächelnden Geschäfts mit Kochboxen einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Zudem fielen die Ergebnisse deutlich schlechter aus als ein Jahr zuvor. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen am Donnerstag dennoch. Bei der Umsetzung eines Sparprogramms sieht Konzernchef Dominik Richter das Unternehmen auf Kurs.

    Anlegern fiel es offensichtlich schwer, sich eine endgültige Meinung zu bilden. Die Aktie schwankte zwischen Plus und Minus und verlor am Nachmittag zuletzt zwei Prozent. Seit Jahresbeginn hat der Anteilschein um fast 40 Prozent nachgegeben.

    Für Jefferies-Analyst Giles Thorne hat Hellofresh ein solides Quartal hinter sich. Wie schon länger signalisiert, sollte sich der Fokus im vierten Quartal wieder auf Wachstum verlagern. Operative Probleme bei Fertigessen hätten dazu geführt, dass der Konzern deutlich hinter seinen Prognosen zurückliege.

    Für Exprete Marcus Diebel von JPMorgan ist die Bestätigung der Jahresprognose beruhigend. Sie sende ein positives Signal für das vierte Quartal.

    Im dritten Quartal fielen die Umsätze zum Vorjahreszeitraum um 13,5 Prozent auf 1,58 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Berlin mitteilte. Der währungsbereinigte Umsatzrückgang lag bei 9,3 Prozent.

    Während der Umsatz mit Kochboxen im dritten Quartal um 15,5 Prozent rückläufig war, gab die deutlich kleinere Sparte rund um Fertiggerichte um 11,1 Prozent nach.

    Hellofresh macht schon seit einiger Zeit ein Rückgang der Kundennachfrage zu schaffen. Hinzu kam ein stärkerer Euro. Das Management hat daraufhin ein Sparprogramm gestartet und setzt zur Ankurbelung der Nachfrage auf Produktverbesserungen. Die Mitte August gekappte Jahresprognose wurde von Konzernchef Richter nun bestätigt.

    Für das laufende Jahr wird weiter ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 415 bis 465 Millionen Euro erwartet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ohne Wertminderungen soll 175 bis 225 Millionen Euro erreichen. Beim Umsatz geht Hellofresh weiter von einem währungsbereinigten Rückgang um 6 bis 8 Prozent aus.

    Im dritten Quartal sank das bereinigte operative Konzernergebnis von 72,1 auf 40,3 Millionen Euro. Unter dem Strich verbuchte Hellofresh einen höheren Verlust nach Anteilen Dritter als im Vorjahr von gut 49 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte hier ein Fehlbetrag von mehr als 33 Millionen zu Buche gestanden./err/mne/jha/he

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,07 % und einem Kurs von 7,188 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 16:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -4,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 1,22 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,375EUR. Von den letzten 8 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +42,25 %/+28,02 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
