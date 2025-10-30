Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 30.10.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.10.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AIXTRON
Tagesperformance: +4,78 %
Platz 1
Performance 1M: -13,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Der Kurs stieg in den letzten 14 Tagen um 7%, was Kaufinteresse weckt. Dennoch gibt es Bedenken wegen Short-Attacken und Unsicherheiten über die zukünftige Entwicklung, insbesondere für 2026. Einige Anleger erwarten einen Aufschwung erst 2027/2028, was die Stimmung dämpft.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
Draegerwerk
Tagesperformance: +4,62 %
Platz 2
Performance 1M: +13,47 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +4,27 %
Platz 3
Performance 1M: -11,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
Das Anleger-Sentiment zu SUESS MicroTec im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von 25% auf 27 Euro in den letzten 14 Tagen gibt es sowohl Optimismus über zukünftige Produktentwicklungen als auch Sorgen über die Marktposition. Einige Anleger erwarten eine Stabilisierung bei 20 Euro, während andere auf eine Erholung durch neue Aufträge hoffen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 4
Performance 1M: -1,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen fiel der Kurs um über 2%. Analysten wie JP Morgan sehen ein Kursziel von 43,5 Euro, während die Aktie auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr ist, was Sorgen um das Dividendenwachstum aufwirft. Positiv wird ein Großauftrag von Siemens Energy für T-Mobile US hervorgehoben, der Wachstumspotenzial zeigt. Die Möglichkeit, Verizon bis 2026 zu überholen, wird ebenfalls als positiver Trend wahrgenommen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 5
Performance 1M: -14,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Eröffnung eines Verbindungsbüros in der Ukraine und die Erhöhung des Book-to-Bill-Verhältnisses auf 1,6 bis 1,9 stärken das Vertrauen in die zukünftige Auftragslage. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen zugelegt, jedoch bestehen weiterhin geopolitische Risiken, die die Kursentwicklung beeinflussen könnten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Bechtle
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 6
Performance 1M: -8,70 %
PNE
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 7
Performance 1M: -12,99 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 8
Performance 1M: +4,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Carl Zeiss Meditec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Carl Zeiss Meditec im wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischte Meinungen. Deutsche Bank Research hat das Kursziel auf 46 Euro angehoben, die Einstufung bleibt jedoch bei 'Hold'. Das Handelsvolumen ist dünn, was die Kursentwicklung beeinflusst. In den letzten 14 Tagen gab es eine moderate Erholung, jedoch bleibt Skepsis gegenüber Leerverkäufen bestehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Carl Zeiss Meditec eingestellt.
