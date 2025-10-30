Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 30.10.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Der Kurs stieg in den letzten 14 Tagen um 7%, was Kaufinteresse weckt. Dennoch gibt es Bedenken wegen Short-Attacken und Unsicherheiten über die zukünftige Entwicklung, insbesondere für 2026. Einige Anleger erwarten einen Aufschwung erst 2027/2028, was die Stimmung dämpft.