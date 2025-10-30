Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 30.10.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.10.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
ING Group
Tagesperformance: +6,19 %
Platz 1
Performance 1M: -6,55 %
Schneider Electric
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 2
Performance 1M: +10,53 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -3,27 %
Platz 3
Performance 1M: -1,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen fiel der Kurs um über 2%. Analysten wie JP Morgan sehen ein Kursziel von 43,5 Euro, während die Aktie auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr ist, was Sorgen um das Dividendenwachstum aufwirft. Positiv wird ein Großauftrag von Siemens Energy für T-Mobile US hervorgehoben, der Wachstumspotenzial zeigt. Die Möglichkeit, Verizon bis 2026 zu überholen, wird ebenfalls als positiver Trend wahrgenommen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Inditex
Tagesperformance: -2,86 %
Platz 4
Performance 1M: +6,13 %
Bayer
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 5
Performance 1M: -0,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist von Frustration geprägt, da der Kurs in den letzten 14 Tagen zwischen 26 und 28 Euro stagniert. Anleger warten auf Quartalszahlen und regulatorische Nachrichten, während die Zulassung des Menopause-Medikaments Elinzanetant in den USA als potenzieller positiver Impuls gesehen wird. Insgesamt herrscht Unsicherheit über die zukünftige Kursentwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.
BBVA
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 6
Performance 1M: +9,13 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 7
Performance 1M: +19,14 %
