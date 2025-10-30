    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Das Berliner (Nicht)Handeln grenzt an Arbeitsverweigerung

    Straubing (ots) - Ganze Heerscharen von Ökonomen warnen in diesen Tagen, endlich
    aufzuwachen und ans Werk zu gehen. Denn das, was sich derzeit in Berlin
    abspielt, grenzt sehr an Arbeitsverweigerung, jedenfalls soweit es die
    Wirtschaftspolitik betrifft. (...) In diesen Tagen hat Ifo-Chef Clemens Fuest
    wieder einmal die Agenda vorgezeichnet und vor allem darauf verwiesen, dass nun
    Tempo gefragt ist (...). Die Stichworte dazu sind genannt und bekannt: Sanierung
    der sozialen Sicherungssysteme, Steuerreform, Bürokratieabbau,
    Investitionsförderung, Wegfall von Regulierungen, nachhaltige Migration. Es
    verfestigt sich jedoch der Eindruck, dass nichts von alledem wirklich
    entschlossen angepackt wird. Dazu bedarf es Einsicht in die sachlichen
    Notwendigkeiten, die schließlich über parteipolitische Ideologien gestellt
    werden müssen. Dieses Stadium einer erfolgreichen Regierungsarbeit hat die
    schwarz-rote Koalition bisher allerdings noch nicht erreicht.

    Pressekontakt:

    Straubinger Tagblatt
    Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
    Markus Peherstorfer
    Telefon: 09421-940 4441
    politik@straubinger-tagblatt.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/6148490
    OTS: Straubinger Tagblatt



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Das Berliner (Nicht)Handeln grenzt an Arbeitsverweigerung Ganze Heerscharen von Ökonomen warnen in diesen Tagen, endlich aufzuwachen und ans Werk zu gehen. Denn das, was sich derzeit in Berlin abspielt, grenzt sehr an Arbeitsverweigerung, jedenfalls soweit es die Wirtschaftspolitik betrifft. (...) In …