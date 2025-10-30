Das Berliner (Nicht)Handeln grenzt an Arbeitsverweigerung

Straubing (ots) - Ganze Heerscharen von Ökonomen warnen in diesen Tagen, endlich

aufzuwachen und ans Werk zu gehen. Denn das, was sich derzeit in Berlin

abspielt, grenzt sehr an Arbeitsverweigerung, jedenfalls soweit es die

Wirtschaftspolitik betrifft. (...) In diesen Tagen hat Ifo-Chef Clemens Fuest

wieder einmal die Agenda vorgezeichnet und vor allem darauf verwiesen, dass nun

Tempo gefragt ist (...). Die Stichworte dazu sind genannt und bekannt: Sanierung

der sozialen Sicherungssysteme, Steuerreform, Bürokratieabbau,

Investitionsförderung, Wegfall von Regulierungen, nachhaltige Migration. Es

verfestigt sich jedoch der Eindruck, dass nichts von alledem wirklich

entschlossen angepackt wird. Dazu bedarf es Einsicht in die sachlichen

Notwendigkeiten, die schließlich über parteipolitische Ideologien gestellt

werden müssen. Dieses Stadium einer erfolgreichen Regierungsarbeit hat die

schwarz-rote Koalition bisher allerdings noch nicht erreicht.



