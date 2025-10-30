Wiederverwertung von kritischen Rohstoffen wird zum „Muss“ – innovative Technologien notwendig

Im Jahr 2022 wurden in Europa rund 10,7 Millionen Tonnen Elektroschrott erzeugt. Das entspricht etwa 20 Kilogramm pro Person. Diese Zahlen gehen aus einer aktuellen Studie der von der EU gegründeten E-Schrott-Initiative FutuRaM hervor. Das Problem: Die Millionen ausgemusterten Mobiltelefone, Laptops, Server, Kabel, Haushaltsgeräte, Elektrobatterien und andere Elektroprodukte enthalten jährlich etwa eine Million Tonnen kritischer Rohstoffe, wie aus dem FutuRaM-Report hervorgeht. Das entspricht dem Gewicht von 50.000 Standard-Containern mit jeweils 20 Tonnen – genug, um eine Linie von Paris bis Zürich zu bilden.

Kritische Rohstoffe (engl. Critical Raw Materials, CRM) sind Metalle und Mineralien, die von hoher wirtschaftlicher Bedeutung sind und ein hohes Versorgungsrisiko aufweisen. Beispiele sind Lithium, das für Batterien benötigt wird, sowie andere Metalle und Mineralien wie Platin, Iridium oder Rhodium. Sie sind für Technologie, erneuerbare Energien und digitale Anwendungen unerlässlich.

Rapider Anstieg von E-Schrott erwartet

In der anlässlich des International E-Waste Day am 14. Oktober veröffentlichten FutuRaM-Studie prognostizieren die Autoren, dass das Gesamtvolumen an E-Müll in Europa bis zum Jahr 2050 auf bis zu 19 Millionen Tonnen zunehmen könnte. Dies entspräche einem Anstieg von über 75 Prozent gegenüber 2022. Die Menge der darin enthaltenen kritischen Rohstoffe wird sich bis 2050 voraussichtlich auf 1,2 bis 1,9 Millionen Tonnen pro Jahr erhöhen. Derzeit bleibt ein Großteil dieser Ressourcen ungenutzt, wobei Europa bis 2050 jährlich zwischen 0,9 und 1,5 Millionen Tonnen CRMs zurückgewinnen könnte – je nach politischem Willen, Sammelquoten und Recyclingeffizienz.

Wiederverwertung ja, aber umweltfreundlich

„Die Wiederverwertung kritischer Rohstoffe wird in Zukunft enorm an Bedeutung gewinnen“, sagt Ebbe Dommisse, CEO von Iondrive. Das australische GreenTech-Start-up hat eine innovative Single-Technologieplattform entwickelt, die eine umweltfreundliche und kostengünstige Rückgewinnung kritischer Mineralien und seltener Metalle aus Elektroschrott und Altbatterien ermöglicht. Dommisse verweist auf Schätzungen, denen zufolge der im Jahr 2022 entstandene Elektroschrott wiederverwertbare Metalle und Mineralien im Wert von rund 91 Milliarden US-Dollar enthielt. Doch nur 22 Prozent davon wurden recycelt.