Devisen
Euro gibt erneut nach - Powell-Aussagen wirken nach
- Euro verliert weiter, jetzt bei 1,1574 US-Dollar.
- Powell dämpft Zinssenkungserwartungen für Dezember.
- EZB lässt Zinsen unverändert, Wirtschaft wächst leicht.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag an seine Vortagsverluste angeknüpft. Vor allem Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell wirken nach. Der Euro kostete zuletzt 1,1574 US-Dollar. Am Morgen hatte er noch über 1,16 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1550 (Mittwoch: 1,1636) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8658 (0,8594) Euro.
Die Aussagen von Powell vom Vortag stützten den Dollar. Der US-Notenbankchef dämpfte die Erwartungen: "Eine weitere Senkung des Leitzinses bei der Dezember-Sitzung ist alles andere als sicher", sagte er. Analysten waren hingegen von einer erneuten Lockerung der Geldpolitik zum Jahresende ausgegangen. Powell räumte zudem ein, dass es bei den Gesprächen im geldpolitischen Rat der Fed mit Blick auf die Dezember-Entscheidung "stark unterschiedliche Ansichten" gegeben habe.
Die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag bewegte den Devisenmarkt hingegen kaum. Die Notenbank lässt den Einlagenzins zum dritten Mal in Folge unverändert. Volkswirte hatten dies erwartet. Notenbankchefin Christine Lagarde stellte auch keine Leitzinssenkung in Aussicht. Die EZB sei "gut positioniert", sagte sie.
"Ob es noch zu einer weiteren Zinssenkung kommen wird, ist im Augenblick Kaffeesatzleserei", kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. "Dazu müsste es nochmals einen Konjunktureinbruch oder Anzeichen einer Kreditklemme geben." Beides sei derzeit nicht feststellbar. Insofern sei die EZB "auf einem gemütlichen Kurs Richtung Jahresende".
Die Wirtschaft der Eurozone ist im Sommer unterdessen etwas stärker als erwartet gewachsen. In den 20 Ländern des Währungsraums habe die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zugelegt. Volkswirte hatten nur 0,1 Prozent erwartet. Gestützt wurde die Entwicklung durch das Wachstum in Frankreich und Spanien. In Deutschland und Italien stagnierte die Wirtschaft hingegen.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,8801 (0,8807) britische Pfund, 178,37 (177,07) japanische Yen und 0,9281 (0,9278) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) legte deutlich zu und kostete zuletzt 3.998 Dollar. Das waren etwa 69 Dollar mehr als am Vortag./jsl/jha/
Guter Punkt – der Goldanteil bei den BRICS ist tatsächlich noch zu gering, um eine vollständig gedeckte Währung aufzubauen. Aber das scheint auch gar nicht das Ziel zu sein. Es geht weniger um eine klassische Goldbindung, sondern um eine glaubwürdige, rohstoffbasierte Wertbasis – Gold dient da eher als Anker, Symbol und Absicherungsinstrument.
Und ja, China fragt die USA längst nicht mehr um Erlaubnis, aber die Frage ist, wie stark Washington die Gegenabhängigkeiten (Technologie, Kapitalmärkte, Infrastruktur von SWIFT bis Halbleiter) noch ausspielen kann. Beide Seiten sind verwundbar – nur dass Peking Zeit hat und Washington nicht.
Deshalb wird Gold zum strategischen Puffer: es schützt China und Russland vor westlichen Sanktionen und gibt Spielraum, während der Westen in seiner eigenen Schuldenfalle steckt. Eine echte Goldwährung braucht es dafür gar nicht – allein der Trend zur physischen Absicherung reicht, um den Markt langfristig zu treiben.
Und wenn man das Ganze im größeren Zusammenhang sieht:
Das Gold ist damit die Brücke – es verleiht Vertrauen, ohne dass man offiziell eine „Goldwährung“ einführt. Für die BRICS ist das ein Testlauf: ein rohstoffgedecktes, multipolares Handelssystem, bei dem reale Werte (Gold, Öl, Gas) den Geldfluss stützen, nicht nur Schuldscheine wie im Westen.
https://www.youtube.com/watch?v=UcoI-pKH94k
Da war der Teil, wo Danielle DiMartino Booth (die Moderatorin) zitierte und Gareth Soloway zustimmend kommentierte.
Sie bezog sich dabei auf eine Aussage des Analysten Luke Gromen, der sinngemäß sagte:
„Wenn du wissen willst, ob der Goldbullenmarkt vorbei ist, musst du dir nur zwei Fragen stellen:
1️⃣ Wird die USA China erlauben, weiterhin ihre Waffen und High-Tech-Komponenten zu produzieren (also die industrielle Kontrolle zu behalten)?
2️⃣ Werden China und Russland wieder pro-westliche Marionettenführer wie Jelzin einsetzen, die bereit wären, unbegrenzt US-Staatsanleihen zu kaufen und damit die US-Defizite zu finanzieren?
Wenn die Antwort auf eine dieser Fragen „Nein“ lautet – dann ist der Goldbullenmarkt nicht vorbei.“
Alles normaler Korrekturmodus. Es war absolut zu erwarten, dass Gold und Silber wenigstens Mal in Richtung ihres jeweiligen 50 DMA gehen.