Guter Punkt – der Goldanteil bei den BRICS ist tatsächlich noch zu gering, um eine vollständig gedeckte Währung aufzubauen. Aber das scheint auch gar nicht das Ziel zu sein. Es geht weniger um eine klassische Goldbindung, sondern um eine glaubwürdige, rohstoffbasierte Wertbasis – Gold dient da eher als Anker, Symbol und Absicherungsinstrument.

Und ja, China fragt die USA längst nicht mehr um Erlaubnis, aber die Frage ist, wie stark Washington die Gegenabhängigkeiten (Technologie, Kapitalmärkte, Infrastruktur von SWIFT bis Halbleiter) noch ausspielen kann. Beide Seiten sind verwundbar – nur dass Peking Zeit hat und Washington nicht.

Deshalb wird Gold zum strategischen Puffer: es schützt China und Russland vor westlichen Sanktionen und gibt Spielraum, während der Westen in seiner eigenen Schuldenfalle steckt. Eine echte Goldwährung braucht es dafür gar nicht – allein der Trend zur physischen Absicherung reicht, um den Markt langfristig zu treiben.

Und wenn man das Ganze im größeren Zusammenhang sieht:

Die Shanghai International Energy and Commodity Exchange (INE) – also die „Shanhei“-Börse – ist genau dafür gebaut worden. Dort können Öl, Gas und Metalle direkt in Yuan gehandelt werden, mit der Möglichkeit, die Erlöse über die Shanghai Gold Exchange in physisches Gold umzutauschen. Das ist der eigentliche Clou: ein alternatives Abrechnungssystem, das den Dollar Schritt für Schritt umgeht, aber trotzdem Liquidität bietet.

Das Gold ist damit die Brücke – es verleiht Vertrauen, ohne dass man offiziell eine „Goldwährung“ einführt. Für die BRICS ist das ein Testlauf: ein rohstoffgedecktes, multipolares Handelssystem, bei dem reale Werte (Gold, Öl, Gas) den Geldfluss stützen, nicht nur Schuldscheine wie im Westen.



