Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 30.10.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.10.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Scout24
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 1
Performance 1M: -5,97 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 2
Performance 1M: -1,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen fiel der Kurs um über 2%. Analysten wie JP Morgan sehen ein Kursziel von 43,5 Euro, während die Aktie auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr ist, was Sorgen um das Dividendenwachstum aufwirft. Positiv wird ein Großauftrag von Siemens Energy für T-Mobile US hervorgehoben, der Wachstumspotenzial zeigt. Die Möglichkeit, Verizon bis 2026 zu überholen, wird ebenfalls als positiver Trend wahrgenommen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Merck
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 3
Performance 1M: +6,99 %
Bayer
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 4
Performance 1M: -0,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist von Pessimismus geprägt. Die Aktie dümpelt seit Wochen zwischen 26 und 28 Euro, was auf Unsicherheit vor den Quartalszahlen und regulatorischen Entscheidungen hinweist. Viele Anleger warten auf positive Nachrichten, um eine Kursbewegung zu initiieren, während die allgemeine Marktstimmung als herausfordernd wahrgenommen wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.
Porsche Holding SE
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 5
Performance 1M: +5,98 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 45,68%
|PUT: 54,32%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -8,64 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
