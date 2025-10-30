Aktien mit extremer Performance im DAX am 30.10.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom

Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen fiel der Kurs um über 2%. Analysten wie JP Morgan sehen ein Kursziel von 43,5 Euro, während die Aktie auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr ist, was Sorgen um das Dividendenwachstum aufwirft. Positiv wird ein Großauftrag von Siemens Energy für T-Mobile US hervorgehoben, der Wachstumspotenzial zeigt. Die Möglichkeit, Verizon bis 2026 zu überholen, wird ebenfalls als positiver Trend wahrgenommen.