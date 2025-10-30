STRATEC Aktie mit heftigem Kursrutsch - -9,26 % - 30.10.2025

Mit einer Performance von -9,26 % musste die STRATEC Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

STRATEC ist ein führender Anbieter von automatisierten Lösungen für die In-vitro-Diagnostik, spezialisiert auf maßgeschneiderte Analysegeräte und Software. Mit starker Marktstellung in der Laborautomatisierung konkurriert es mit Branchengrößen wie Roche und Siemens. Einzigartig sind die kundenspezifischen Lösungen und strategischen Partnerschaften.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei STRATEC, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -14,08 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die STRATEC Aktie damit um -13,93 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,93 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von STRATEC einen Rückgang von -17,15 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,06 % geändert.

STRATEC Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,93 % 1 Monat -13,93 % 3 Monate -14,08 % 1 Jahr -33,84 %

Informationen zur STRATEC Aktie

Es gibt 12 Mio. STRATEC Aktien. Damit ist das Unternehmen 275,98 Mio.EUR wert.

Die Aktien von Stratec haben am Donnerstagnachmittag mit einem deutlichen Kursrutsch auf die Neunmonatszahlen und reduzierte Jahresziele des Diagnostik-Unternehmens reagiert. Die Papiere fielen auf den tiefsten Stand seit April und notierten …

Der Diagnostikkonzern Stratec kappt wegen Magnet-Mangel die Ziele für das laufende Jahr. Nach einem intensiven Austausch mit Lieferanten sei nicht mehr davon auszugehen, ausreichend Vormaterialien für das Aufholen der Lieferrückstände sowie das …

STRATEC SE grapples with trade-induced production delays, revising its 2025 sales forecast while maintaining a steady outlook on profitability.

STRATEC Aktie jetzt kaufen?

Ob die STRATEC Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur STRATEC Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.