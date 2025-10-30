Supermicro erweitert Kooperation mit NVIDIA und stärkt Compliance, Datenintegrität und Qualität der Fertigung von KI-Infrastrukturlösungen für Regierungsbehörden in den USA

Erweiterung der Zusammenarbeit mit NVIDIA, um 2026 die Plattformen NVIDIA Vera Rubin NVL144 und NVIDIA Vera Rubin CPX auf den Markt zu bringen, die eine mehr als dreifache Beschleunigung der KI-Aufmerksamkeit im Vergleich zu Blackwell Ultra bieten

Auf Basis von Data Center Building Block Solutions stellt Supermicro ein kompaktes 2OU NVIDIA HGX B300 8-GPU-System mit OCP-basiertem Rack-Scale-Design vor, das bis zu 144 GPUs in einem einzigen Rack unterstützt.

Durch die Fertigung von Supermicro in San Jose, Kalifornien, wird sichergestellt, dass die Lösungen in den USA entwickelt, hergestellt und validiert werden, TAA-konform sind und die Anforderungen des Buy American Act erfüllen

entwickelt, hergestellt und validiert werden, TAA-konform sind und die Anforderungen des Buy American Act erfüllen Unterstützung eines Full-Stack-Referenzdesigns der NVIDIA AI Factory für Behörden mit Erweiterung des KI-Lösungsportfolios, darunter ein Desktop-KI-Supercomputer, eine Super AI Station auf Basis von NVIDIA GB300 und die neuen Rack-Scale-HPC-Lösungen NVIDIA GB200 NVL4

SAN JOSE, Kalifornien, und WASHINGTON, USA, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Anbieter von IT-Komplettlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, stellt diese Woche auf der NVIDIA GTC in Washington, D.C., seine zukunftsweisenden KI-Infrastrukturlösungen vor und hebt dabei Systeme hervor, die auf die strengen Anforderungen von US-amerikanischen Bundesbehörden zugeschnitten sind. Supermicro plant die Auslieferung von NVIDIA AI-Plattformen der nächsten Generation, darunter die NVIDIA Vera Rubin NVL144 und NVIDIA Vera Rubin NVL144 CPX im Jahr 2026. Darüber hinaus stellt Supermicro in den USA hergestellte, TAA-konforme (Trade Agreements Act) Systeme vor, darunter das hochdichte 2OU NVIDIA HGX B300 8-GPU-System mit bis zu 144 GPUs pro Rack und ein erweitertes Portfolio mit einer Super AI Station auf Basis von NVIDIA GB300 und den neuen Rack-Scale-Lösungen NVIDIA GB200 NVL4 HPC.

„Unsere erweiterte Zusammenarbeit mit NVIDIA und unser Fokus auf die US-Fertigung positionieren Supermicro als zuverlässigen Partner für KI-Einsätze auf Bundesebene. Mit unserem Unternehmenssitz, Produktionsstandort und dem Forschungs- und Entwicklungszentrum in San Jose, Kalifornien, im Herzen des Silicon Valley, verfügen wir über beste Voraussetzungen, um innovative Lösungen für US-Bundesbehörden zu entwickeln, zu konstruieren, zu validieren (und herzustellen)", berichtet Charles Liang, President und CEO bei Supermicro. „Dank der langjährigen Zusammenarbeit mit seinem engen Partner NVIDIA – der ebenfalls im Silicon Valley ansässig ist – konnte Supermicro seine Position als Pionier der amerikanischen KI-Infrastrukturentwicklung weiter festigen."