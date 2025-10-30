    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Mehrheit der Deutschen befürwortet Reform der Altersvorsorge

    Berlin (ots) - Die aktuelle Studie der Initiative Minderheitsaktionäre (https://
    initiative-minderheitsaktionaere.org/wp-content/uploads/2025/10/CB_InitiativeMin
    derheitsaktionare_2025_Final.pdf) zeigt deutlich: Die Menschen in Deutschland
    wünschen sich eine zukunftsfähige Altersvorsorge, die über die gesetzliche Rente
    hinausgeht. 90 Prozent der Befragten rechnen mit einem sinkenden Rentenniveau,
    83 Prozent erwarten eine Versorgungslücke im Alter. Trotz der geringen
    Erwartungen an die gesetzliche Rente sorgt nur knapp die Hälfte der Befragten
    privat für das Alter vor.

    Damit bestätigen die Ergebnisse, was der Mittelstand seit Langem fordert: Die
    gesetzliche Rente wird zukünftig immer weniger in der Lage sein, überhaupt
    Grundbedürfnisse im Alter zu decken. Daher brauchen wir in Deutschland zwingend
    eine starke private und kapitalgedeckte Ergänzung, um das System dauerhaft
    stabil und generationengerecht zu gestalten.

    Eine Mehrheit von 60 Prozent der Befragten befürwortet eine zusätzliche
    kapitalgedeckte Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung nach
    schwedischem Vorbild. Über die Hälfte würde in ein staatlich verwaltetes
    Altersvorsorgedepot einzahlen, und 64 Prozent unterstützen die geplante
    "Frühstart-Rente" für Kinder und Jugendliche. Besonders die jüngere Generation
    zeigt sich reformbereit und offen für neue Wege der Vorsorge. Gleichzeitig
    halten 87 Prozent ein eigenes Schulfach "Finanzen und Wirtschaft" für notwendig.
    Ein klares Votum für mehr Eigenverantwortung und Finanzbildung.

    "Ein immer größerer Zufluss von Steuermitteln zur Stabilisierung der
    gesetzlichen Rentenversicherung ist keine nachhaltige Lösung. Jetzt ist es
    Aufgabe der Politik, einen modernen, unbürokratischen Rahmen für eine
    renditestarke private Altersvorsorge zu schaffen", fordert Dr. Hans-Jürgen Völz,
    Bundesgeschäftsleiter Volkswirtschaft des BVMW.

    Der Verband betont, dass die bestehenden Förderstrukturen dringend vereinfacht
    und digitalisiert werden müssen. Insbesondere die betriebliche Altersvorsorge
    findet im Mittelstand wenig Verbreitung. Zu hohe Garantien und komplizierte
    Förderbedingungen verhindern ihren Erfolg.

    Alberto del Pozo, Fachsprecher für Altersvorsorge beim BVMW, ergänzt: "Die
    Studie zeigt: Weite Teile der Bevölkerung sind sich der Tatsache bewusst, dass
    die gesetzliche Rentenversicherung nicht mehr ausreichen wird, um den
    Lebensstandard im Alter zu halten. Die Einführung eines lebensbegleitenden
    Altersvorsorgekontos für die privat geförderte Altersvorsorge ist zwingend
    nötig. Nur so kann die Politik Vertrauen und Transparenz schaffen."

    Der BVMW sieht in den Ergebnissen der Studie einen klaren Handlungsauftrag: Die
    Regierung muss jetzt die Weichen stellen, damit gesetzliche und private Vorsorge
    künftig Hand in Hand arbeiten - leistungsfähig, generationengerecht und
    verlässlich.

    Über den Verband

    Der Mittelstand. BVMW e.V. ist die größte, politisch unabhängige und
    branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands.

    Weitere Informationen unter: http://www.bvmw.de

    Pressekontakt:

    Lutz Kordges
    Potsdamer Straße 7
    10785 Berlin
    Telefon: 030 533206-302
    mailto:presse@bvmw.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51921/6148532
    OTS: Der Mittelstand. BVMW e. V.




