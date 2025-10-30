Mehrheit der Deutschen befürwortet Reform der Altersvorsorge

Berlin (ots) - Die aktuelle Studie der Initiative Minderheitsaktionäre (https://

wünschen sich eine zukunftsfähige Altersvorsorge, die über die gesetzliche Rente

hinausgeht. 90 Prozent der Befragten rechnen mit einem sinkenden Rentenniveau,

83 Prozent erwarten eine Versorgungslücke im Alter. Trotz der geringen

Erwartungen an die gesetzliche Rente sorgt nur knapp die Hälfte der Befragten

privat für das Alter vor.



Damit bestätigen die Ergebnisse, was der Mittelstand seit Langem fordert: Die

gesetzliche Rente wird zukünftig immer weniger in der Lage sein, überhaupt

Grundbedürfnisse im Alter zu decken. Daher brauchen wir in Deutschland zwingend

eine starke private und kapitalgedeckte Ergänzung, um das System dauerhaft

stabil und generationengerecht zu gestalten.





Eine Mehrheit von 60 Prozent der Befragten befürwortet eine zusätzliche

kapitalgedeckte Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung nach

schwedischem Vorbild. Über die Hälfte würde in ein staatlich verwaltetes

Altersvorsorgedepot einzahlen, und 64 Prozent unterstützen die geplante

"Frühstart-Rente" für Kinder und Jugendliche. Besonders die jüngere Generation

zeigt sich reformbereit und offen für neue Wege der Vorsorge. Gleichzeitig

halten 87 Prozent ein eigenes Schulfach "Finanzen und Wirtschaft" für notwendig.

Ein klares Votum für mehr Eigenverantwortung und Finanzbildung.



"Ein immer größerer Zufluss von Steuermitteln zur Stabilisierung der

gesetzlichen Rentenversicherung ist keine nachhaltige Lösung. Jetzt ist es

Aufgabe der Politik, einen modernen, unbürokratischen Rahmen für eine

renditestarke private Altersvorsorge zu schaffen", fordert Dr. Hans-Jürgen Völz,

Bundesgeschäftsleiter Volkswirtschaft des BVMW.



Der Verband betont, dass die bestehenden Förderstrukturen dringend vereinfacht

und digitalisiert werden müssen. Insbesondere die betriebliche Altersvorsorge

findet im Mittelstand wenig Verbreitung. Zu hohe Garantien und komplizierte

Förderbedingungen verhindern ihren Erfolg.



Alberto del Pozo, Fachsprecher für Altersvorsorge beim BVMW, ergänzt: "Die

Studie zeigt: Weite Teile der Bevölkerung sind sich der Tatsache bewusst, dass

die gesetzliche Rentenversicherung nicht mehr ausreichen wird, um den

Lebensstandard im Alter zu halten. Die Einführung eines lebensbegleitenden

Altersvorsorgekontos für die privat geförderte Altersvorsorge ist zwingend

nötig. Nur so kann die Politik Vertrauen und Transparenz schaffen."



Der BVMW sieht in den Ergebnissen der Studie einen klaren Handlungsauftrag: Die

Regierung muss jetzt die Weichen stellen, damit gesetzliche und private Vorsorge

künftig Hand in Hand arbeiten - leistungsfähig, generationengerecht und

verlässlich.



