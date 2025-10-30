Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 30.10.2025

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.996,34USD pro Feinunze und notiert damit +1,76 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 48,78USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,52 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 64,35USD und verzeichnet ein Plus von +0,02 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 60,57USD und verzeichnet ein Plus von +0,36 %.