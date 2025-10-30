    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 31. Oktober 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Fuchs, Erste Group und Danske Bank veröffentlichen Q3-Zahlen.
    • Wichtige US-Unternehmen: Exxon, Chevron, Colgate-Palmolive.
    • Konjunkturdaten: Verbraucherpreise und Industrieproduktion.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 31. Oktober 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pk, 12.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen
    07:30 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen
    09:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen
    11:30 USA: Exxon Mobil, Q3-Zahlen
    11:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen
    12:00 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen
    12:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen
    12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen
    12:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen
    FRA: Scor, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/25
    00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/25
    00:50 JPN: Industrieproduktion 9/25 (vorab)
    00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/25
    02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 9/25
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 9/25
    08:00 DEU: Außenhandelspreise 9/25
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/25
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    10:00 ESP: Leistungsbilanz 8/25
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
    12:00 PRT: Industrieproduktion 9/25
    14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/25

    SONSTIGE TERMINE
    KOR: Gipfeltreffen der Wirtschaftskooperation Apec (Apec Economic Leaders Meeting) °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
