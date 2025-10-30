Der Börsen-Tag
DAX und Dow Jones im Aufwind, MDAX und S&P 500 schwächeln: Marktbericht
An den internationalen Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während der DAX und der Dow Jones leichte Gewinne verzeichnen, müssen andere Indizes Verluste hinnehmen. Ein Blick auf die Details zeigt spannende Entwicklungen.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen leichten Anstieg von +0,02% und steht aktuell bei 24.142,38 Punkten. Im Gegensatz dazu verzeichnen die anderen deutschen Indizes Verluste: Der MDAX fällt um -0,15% auf 29.920,34 Punkte, ebenso der SDAX, der ebenfalls um -0,15% auf 16.867,34 Punkte sinkt. Der TecDAX verzeichnet den stärksten Rückgang unter den deutschen Indizes mit einem Minus von -0,46% und steht bei 3.658,50 Punkten. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich ein positiver Trend beim Dow Jones, der um +0,40% zulegt und aktuell bei 47.801,65 Punkten notiert. Der S&P 500 hingegen verzeichnet einen Rückgang von -0,33% und steht bei 6.864,84 Punkten. Insgesamt zeigt sich ein gemischtes Bild an den internationalen Börsen, wobei der DAX und der Dow Jones positive Entwicklungen aufweisen, während die anderen Indizes Verluste hinnehmen müssen.
DAX TopwerteDie DAX-Spitzenreiter sind Scout24 mit einem Anstieg von 3.00%, gefolgt von RWE mit 1.46% und SAP, das um 1.14% zulegte. Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung im Vergleich zu den Flopwerten.
DAX FlopwerteAuf der anderen Seite stehen die DAX-Flopwerte, angeführt von Bayer mit einem Rückgang von -2.94%, gefolgt von Merck, das um -2.96% fiel, und Deutsche Telekom, die um -2.42% nachgab. Diese Werte zeigen eine negative Marktreaktion.
MDAX TopwerteIm MDAX führt die Deutsche Lufthansa mit einem beeindruckenden Anstieg von 7.83%, gefolgt von AIXTRON mit 5.01% und Bechtle, das um 2.92% zulegte. Diese Werte verdeutlichen eine starke Performance im MDAX.
MDAX FlopwerteDie Flopwerte im MDAX werden von PUMA angeführt, das um -8.64% fiel, gefolgt von Redcare Pharmacy mit -4.92% und Porsche AG, das um -3.41% nachgab. Diese Unternehmen haben mit erheblichen Verlusten zu kämpfen.
SDAX TopwerteDie Topwerte im SDAX sind Alzchem Group mit 8.04%, SUESS MicroTec, das um 4.02% zulegte, und Draegerwerk mit einem Anstieg von 3.78%. Diese Werte zeigen eine positive Entwicklung im SDAX.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX umfassen STRATEC mit einem Rückgang von -8.43%, gefolgt von Deutsche Pfandbriefbank mit -3.55% und Springer Nature, das um -3.54% fiel. Diese Unternehmen stehen unter Druck.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind AIXTRON und SUESS MicroTec mit Anstiegen von 5.01% und 4.02% die Spitzenreiter, gefolgt von Draegerwerk, das um 3.78% zulegte. Diese Werte reflektieren eine positive Marktstimmung.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte werden von HENSOLDT mit -2.24% angeführt, gefolgt von Deutsche Telekom mit -2.42% und PNE, das um -3.02% fiel. Diese Unternehmen zeigen eine negative Entwicklung.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führen Walt Disney mit 2.92%, Salesforce mit 2.62% und Goldman Sachs Group mit 2.09% die Liste der Topwerte an. Diese Unternehmen verzeichnen eine positive Performance.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind Unitedhealth Group mit -2.89%, gefolgt von Boeing, das um -4.80% fiel, und Honeywell International mit einem Rückgang von -4.81%. Diese Werte zeigen eine negative Marktreaktion.
S&P 500 TopwerteDie Topwerte im S&P 500 werden von C.H. Robinson Worldwide mit einem Anstieg von 20.69% angeführt, gefolgt von Cardinal Health mit 12.40% und Moderna, das um 11.09% zulegte. Diese Unternehmen zeigen eine herausragende Performance.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 umfassen International Paper mit -12.37%, eBay mit -13.41% und Baxter International, das um -13.56% fiel. Diese Unternehmen haben mit erheblichen Verlusten zu kämpfen.
