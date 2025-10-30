    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSkyworks Solutions AktievorwärtsNachrichten zu Skyworks Solutions

    Chips, Software, Konsum: DIESE drei Aktien könnten nach den Earnings knallen

    Es ist Earnings-Season: Viele Unternehmen haben bereits ihre Geschäftsberichte vorgelegt. Neben den großen Tech-Unternehmen warten aber auch noch andere spannende Werte.

    Für Sie zusammengefasst
    • Earnings-Season: Unternehmen legen Berichte vor.
    • Skywork Solutions: 16% Minus, Zahlen nächste Woche.
    • EPAM Systems: Prognose angehoben, Aktie +14% im Oktober.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Chips, Software, Konsum: DIESE drei Aktien könnten nach den Earnings knallen
    Foto: Lando Hass - dpa

    ​​​​​​Dazu gehört auch Skywork Solutions. Ein Halbleiter-Unternehmen mit Aufholpotenzial trotz Apple-Diversifizierung. Das Unternehmen produziert und vertreibt Hochleistungs-Halbleiterprodukte, die vor allem in der drahtlosen Kommunikation eingesetzt werden.

    Seit Jahresbeginn liegen die Anteilsscheine rund 16 Prozent im Minus. In der nächsten Woche kommen die Zahlen. Zeit für den Rebound?

    Auch EPAM Systems hat seine Jahresprognose für das laufende Jahr angehoben. Allein im Oktober konnte die Aktie um rund 14 Prozent zulegen. EPAM Systems ist ein führendes US-amerikanisches Unternehmen im Bereich Softwareentwicklung, IT-Beratung und digitale Transformation.

    Außer der Reihe dieser beiden Techwerte läuft Kenvue, eine klassische Konsumaktie, bekannt unter anderem durch die Mundspülung Listerine. Ein Grund, warum die Aktie zuletzt so abstürzte: Donald Trump äußerte sich am 22. September 2025 während einer Pressekonferenz im Weißen Haus zu Tylenol (Paracetamol), einem Produkt des Unternehmens. Er empfahl schwangeren Frauen, Tylenol zu meiden, da seiner Ansicht nach ein erhöhtes Risiko für Autismus bei Kindern bestehe. 

    Diese drei Werte sind Thema in unserem Podcast Börse, Baby!

    In dieser Folge analysieren Max Gross und Krischan Orth diese drei heißen Nachzügler-Aktien mit großem Potenzial. 

    Hört direkt rein – unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Spotify

    Apple Podcasts

    Podcast.de

    Podscan.fm

    Radio.de

    Podcast Republic

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
