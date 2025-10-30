Chips, Software, Konsum: DIESE drei Aktien könnten nach den Earnings knallen

​​​​​​Dazu gehört auch Skywork Solutions. Ein Halbleiter-Unternehmen mit Aufholpotenzial trotz Apple-Diversifizierung. Das Unternehmen produziert und vertreibt Hochleistungs-Halbleiterprodukte, die vor allem in der drahtlosen Kommunikation eingesetzt werden.

Seit Jahresbeginn liegen die Anteilsscheine rund 16 Prozent im Minus. In der nächsten Woche kommen die Zahlen. Zeit für den Rebound?

Auch EPAM Systems hat seine Jahresprognose für das laufende Jahr angehoben. Allein im Oktober konnte die Aktie um rund 14 Prozent zulegen. EPAM Systems ist ein führendes US-amerikanisches Unternehmen im Bereich Softwareentwicklung, IT-Beratung und digitale Transformation.

Außer der Reihe dieser beiden Techwerte läuft Kenvue, eine klassische Konsumaktie, bekannt unter anderem durch die Mundspülung Listerine. Ein Grund, warum die Aktie zuletzt so abstürzte: Donald Trump äußerte sich am 22. September 2025 während einer Pressekonferenz im Weißen Haus zu Tylenol (Paracetamol), einem Produkt des Unternehmens. Er empfahl schwangeren Frauen, Tylenol zu meiden, da seiner Ansicht nach ein erhöhtes Risiko für Autismus bei Kindern bestehe.

Diese drei Werte sind Thema in unserem Podcast Börse, Baby!

In dieser Folge analysieren Max Gross und Krischan Orth diese drei heißen Nachzügler-Aktien mit großem Potenzial.

Hört direkt rein – unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

