Pentagon will Eingreiftruppen für Unruhen im Inland

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Pentagon hat Medienberichten zufolge die Nationalgarden in den USA angewiesen, "schnelle Eingreiftruppen" aufzubauen. Diese sollten für die Bekämpfung von Unruhen innerhalb der USA ausgebildet und ausgerüstet werden und bis Anfang des kommenden Jahres einsatzbereit sein, berichteten das "Wall Street Journal" und die "Washington Post" sowie die britische Zeitung "The Guardian" jeweils unter Berufung auf interne Dokumente des US-Verteidigungsministeriums.

Demnach geht es um bis zu 500 Nationalgardisten pro US-Bundesstaat beziehungsweise landesweit um mehr als 20.000 Soldaten. Sie sollen laut "Wall Street Journal" für die Kontrolle von Menschenmassen, den Umgang mit Festgenommenen und den Einsatz etwa von Schlagstöcken und Elektroschockern ausgebildet werden. Die meisten Nationalgarde-Einheiten der verschiedenen Bundesstaaten hätten bereits "schnelle Eingreiftruppen". Diese seien in der Vergangenheit allerdings nicht für die Strafverfolgung oder die Kontrolle von Menschenmengen eingesetzt worden, berichtete die Zeitung.