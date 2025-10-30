Axa steigert Einnahmen deutlich
- Axa steigert Einnahmen um 6,4% auf 89,4 Mrd. Euro.
- Wachstum im Schaden- und Unfallbereich bei 3,8%.
- Lebens- und Krankenversicherungen wachsen um 11%.
PARIS (dpa-AFX) - Der französische Versicherer Axa hat seine Einnahmen in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich gesteigert. Die Bruttoprämien und sonstigen Erträge seien im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 6,4 Prozent auf 89,4 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Paris mit. Die Dynamik des ersten Halbjahres habe sich fortgesetzt. Im Schaden- und Unfallbereich habe das Wachstum in den ersten neun Monaten 3,8 Prozent betragen. Das Geschäft mit Leben- und Krankenversicherungen legte deutlich stärker um rund elf Prozent zu./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AXA Aktie
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 39,50 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 18:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AXA Aktie um +0,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,40 %.
Die Marktkapitalisierung von AXA bezifferte sich zuletzt auf 86,38 Mrd..
AXA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0800 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +7,69 %/+17,71 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu AXA - 855705 - FR0000120628
Das denkt die wallstreetONLINE Community über AXA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Die Franzossen verkaufe ich immer nach Beruhigung - ist politisch ähnlich stabil wie ein Emerging Markets -z.B. Brasilien Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/kiss.gif Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
Jetzt stehen wir bei 40,90 schon wieder….also knapp 50cent des Abschlags tatsächlicher Gewinn (vor Steuer, stand jetzt)..
Versicherungen scheinen gut zulaufen heute, ALV stand kurz bei 375