    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAXA AktievorwärtsNachrichten zu AXA
    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Axa steigert Einnahmen deutlich

    Für Sie zusammengefasst
    • Axa steigert Einnahmen um 6,4% auf 89,4 Mrd. Euro.
    • Wachstum im Schaden- und Unfallbereich bei 3,8%.
    • Lebens- und Krankenversicherungen wachsen um 11%.
    Axa steigert Einnahmen deutlich
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    PARIS (dpa-AFX) - Der französische Versicherer Axa hat seine Einnahmen in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich gesteigert. Die Bruttoprämien und sonstigen Erträge seien im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 6,4 Prozent auf 89,4 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Paris mit. Die Dynamik des ersten Halbjahres habe sich fortgesetzt. Im Schaden- und Unfallbereich habe das Wachstum in den ersten neun Monaten 3,8 Prozent betragen. Das Geschäft mit Leben- und Krankenversicherungen legte deutlich stärker um rund elf Prozent zu./jha/he

    AXA

    +1,50 %
    +0,41 %
    -3,40 %
    -7,65 %
    +12,14 %
    +57,32 %
    +185,53 %
    +60,90 %
    +452,43 %
    ISIN:FR0000120628WKN:855705

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu AXA S.A.!
    Long
    36,65€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 12,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    42,82€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 12,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AXA Aktie

    Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 39,50 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 18:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AXA Aktie um +0,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von AXA bezifferte sich zuletzt auf 86,38 Mrd..

    AXA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0800 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +7,69 %/+17,71 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu AXA - 855705 - FR0000120628

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AXA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Axa steigert Einnahmen deutlich Der französische Versicherer Axa hat seine Einnahmen in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich gesteigert. Die Bruttoprämien und sonstigen Erträge seien im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 6,4 Prozent auf 89,4 Milliarden Euro …