    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Green erhält neuen Investor und treibt die Expansion voran / Der IFM Global Infrastructure Fund übernimmt Green, die führende Schweizer Datacenter-Anbieterin (FOTO)

    Lupfig, Schweiz (ots) - Der IFM Global Infrastructure Fund, beraten von IFM
    Investors, hat die Green Group AG und ihre Tochtergesellschaften ("Green") vom
    bisherigen Investor InfraVia European Fund III, verwaltet von InfraVia Capital
    Partners, übernommen. Die Transaktion wurde am 30. Oktober 2025 abgeschlossen.

    Green mit Hauptsitz in der Schweiz plant, entwickelt und betreibt hochmoderne
    Rechenzentren für Hyperscaler und Unternehmenskunden. Das Unternehmen ist
    führend im Schweizer Markt für Rechenzentrumsdienstleistungen und profitiert von
    langfristigen Verträgen mit globalen Cloud-Anbietern sowie Unternehmenskunden.
    Seit drei Jahrzehnten ist das Unternehmen zudem eine etablierte Anbieterin von
    Internet- und Webhosting-Dienstleistungen für Privatkunden und KMU.

    Als Teil ihrer Wachstumsstrategie im Rechenzentrumsbereich hat Green bereits
    angekündigt, in weitere europäische Märkte zu expandieren. In Frankfurt am Main
    hat das Unternehmen mit der Green Datacenter Germany GmbH eine
    Tochtergesellschaft gegründet und konkrete Projekte für neue
    Datacenter-Kapazitäten in Deutschland angestossen.

    "Wir freuen uns darauf, mit IFM Investors unser geplantes Wachstum in der
    Schweiz und die Expansion nach Europa voranzutreiben und die vertrauensvolle
    Zusammenarbeit mit unseren Kunden weiter auszubauen", erklärt Roger Süess, CEO
    von Green. "Ergänzend zu den Expansionen im Ausland hat Green auch weiteres
    Bauland in der Schweiz gesichert, um das zukünftige Wachstum zu unterstützen",
    erklärt Roger Süess. Das Top-Management von Green beteiligt sich gemeinsam mit
    dem IFM Global Infrastructure Fund erneut am Unternehmen und bekräftigt damit
    sein Vertrauen und Engagement für den langfristigen Erfolg.

    "IFM Investors freut sich, mit dem Management-Team von Green partnerschaftlich
    zusammenzuarbeiten und das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase zu
    unterstützen", sagt Deepa Bharadwaj, Head of Infrastructure Europe bei IFM
    Investors. "Green überzeugt mit modernster Technologie, operativer Exzellenz und
    kontinuierlicher Innovationskraft - Faktoren, die das Unternehmen zu einem
    idealen strategischen Partner für uns machen. Unser Fokus liegt darauf, die
    langfristigen Altersvorsorgegelder von Berufstätigen verantwortungsvoll
    anzulegen, zu schützen und nachhaltig zu steigern", ergänzt Deepa Bharadwaj.

    Bildmaterial finden Sie zum Download hier
    (https://www.green.ch/de/ueber-green/news-medien/download-medien) .

    Über Green

    Green ist die führende Datacenter-Anbieterin der Schweiz und verfolgt eine
    Wachstumsstrategie: Das Unternehmen wächst im Heimmarkt und expandiert zugleich
    nach Europa. Mit neuen, sicheren, hochverfügbaren und energieeffizienten
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Green erhält neuen Investor und treibt die Expansion voran / Der IFM Global Infrastructure Fund übernimmt Green, die führende Schweizer Datacenter-Anbieterin (FOTO) Der IFM Global Infrastructure Fund, beraten von IFM Investors, hat die Green Group AG und ihre Tochtergesellschaften ("Green") vom bisherigen Investor InfraVia European Fund III, verwaltet von InfraVia Capital Partners, übernommen. Die Transaktion …