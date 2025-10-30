Green erhält neuen Investor und treibt die Expansion voran / Der IFM Global Infrastructure Fund übernimmt Green, die führende Schweizer Datacenter-Anbieterin (FOTO)

Lupfig, Schweiz (ots) - Der IFM Global Infrastructure Fund, beraten von IFM

Investors, hat die Green Group AG und ihre Tochtergesellschaften ("Green") vom

bisherigen Investor InfraVia European Fund III, verwaltet von InfraVia Capital

Partners, übernommen. Die Transaktion wurde am 30. Oktober 2025 abgeschlossen.



Green mit Hauptsitz in der Schweiz plant, entwickelt und betreibt hochmoderne

Rechenzentren für Hyperscaler und Unternehmenskunden. Das Unternehmen ist

führend im Schweizer Markt für Rechenzentrumsdienstleistungen und profitiert von

langfristigen Verträgen mit globalen Cloud-Anbietern sowie Unternehmenskunden.

Seit drei Jahrzehnten ist das Unternehmen zudem eine etablierte Anbieterin von

Internet- und Webhosting-Dienstleistungen für Privatkunden und KMU.





Als Teil ihrer Wachstumsstrategie im Rechenzentrumsbereich hat Green bereitsangekündigt, in weitere europäische Märkte zu expandieren. In Frankfurt am Mainhat das Unternehmen mit der Green Datacenter Germany GmbH eineTochtergesellschaft gegründet und konkrete Projekte für neueDatacenter-Kapazitäten in Deutschland angestossen."Wir freuen uns darauf, mit IFM Investors unser geplantes Wachstum in derSchweiz und die Expansion nach Europa voranzutreiben und die vertrauensvolleZusammenarbeit mit unseren Kunden weiter auszubauen", erklärt Roger Süess, CEOvon Green. "Ergänzend zu den Expansionen im Ausland hat Green auch weiteresBauland in der Schweiz gesichert, um das zukünftige Wachstum zu unterstützen",erklärt Roger Süess. Das Top-Management von Green beteiligt sich gemeinsam mitdem IFM Global Infrastructure Fund erneut am Unternehmen und bekräftigt damitsein Vertrauen und Engagement für den langfristigen Erfolg."IFM Investors freut sich, mit dem Management-Team von Green partnerschaftlichzusammenzuarbeiten und das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase zuunterstützen", sagt Deepa Bharadwaj, Head of Infrastructure Europe bei IFMInvestors. "Green überzeugt mit modernster Technologie, operativer Exzellenz undkontinuierlicher Innovationskraft - Faktoren, die das Unternehmen zu einemidealen strategischen Partner für uns machen. Unser Fokus liegt darauf, dielangfristigen Altersvorsorgegelder von Berufstätigen verantwortungsvollanzulegen, zu schützen und nachhaltig zu steigern", ergänzt Deepa Bharadwaj.Bildmaterial finden Sie zum Download hier(https://www.green.ch/de/ueber-green/news-medien/download-medien) .Über GreenGreen ist die führende Datacenter-Anbieterin der Schweiz und verfolgt eineWachstumsstrategie: Das Unternehmen wächst im Heimmarkt und expandiert zugleichnach Europa. Mit neuen, sicheren, hochverfügbaren und energieeffizienten