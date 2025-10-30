Green erhält neuen Investor und treibt die Expansion voran / Der IFM Global Infrastructure Fund übernimmt Green, die führende Schweizer Datacenter-Anbieterin (FOTO)
Lupfig, Schweiz (ots) - Der IFM Global Infrastructure Fund, beraten von IFM
Investors, hat die Green Group AG und ihre Tochtergesellschaften ("Green") vom
bisherigen Investor InfraVia European Fund III, verwaltet von InfraVia Capital
Partners, übernommen. Die Transaktion wurde am 30. Oktober 2025 abgeschlossen.
Green mit Hauptsitz in der Schweiz plant, entwickelt und betreibt hochmoderne
Rechenzentren für Hyperscaler und Unternehmenskunden. Das Unternehmen ist
führend im Schweizer Markt für Rechenzentrumsdienstleistungen und profitiert von
langfristigen Verträgen mit globalen Cloud-Anbietern sowie Unternehmenskunden.
Seit drei Jahrzehnten ist das Unternehmen zudem eine etablierte Anbieterin von
Internet- und Webhosting-Dienstleistungen für Privatkunden und KMU.
Als Teil ihrer Wachstumsstrategie im Rechenzentrumsbereich hat Green bereits
angekündigt, in weitere europäische Märkte zu expandieren. In Frankfurt am Main
hat das Unternehmen mit der Green Datacenter Germany GmbH eine
Tochtergesellschaft gegründet und konkrete Projekte für neue
Datacenter-Kapazitäten in Deutschland angestossen.
"Wir freuen uns darauf, mit IFM Investors unser geplantes Wachstum in der
Schweiz und die Expansion nach Europa voranzutreiben und die vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit unseren Kunden weiter auszubauen", erklärt Roger Süess, CEO
von Green. "Ergänzend zu den Expansionen im Ausland hat Green auch weiteres
Bauland in der Schweiz gesichert, um das zukünftige Wachstum zu unterstützen",
erklärt Roger Süess. Das Top-Management von Green beteiligt sich gemeinsam mit
dem IFM Global Infrastructure Fund erneut am Unternehmen und bekräftigt damit
sein Vertrauen und Engagement für den langfristigen Erfolg.
"IFM Investors freut sich, mit dem Management-Team von Green partnerschaftlich
zusammenzuarbeiten und das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase zu
unterstützen", sagt Deepa Bharadwaj, Head of Infrastructure Europe bei IFM
Investors. "Green überzeugt mit modernster Technologie, operativer Exzellenz und
kontinuierlicher Innovationskraft - Faktoren, die das Unternehmen zu einem
idealen strategischen Partner für uns machen. Unser Fokus liegt darauf, die
langfristigen Altersvorsorgegelder von Berufstätigen verantwortungsvoll
anzulegen, zu schützen und nachhaltig zu steigern", ergänzt Deepa Bharadwaj.
Bildmaterial finden Sie zum Download hier
(https://www.green.ch/de/ueber-green/news-medien/download-medien) .
Über Green
Green ist die führende Datacenter-Anbieterin der Schweiz und verfolgt eine
Wachstumsstrategie: Das Unternehmen wächst im Heimmarkt und expandiert zugleich
nach Europa. Mit neuen, sicheren, hochverfügbaren und energieeffizienten
