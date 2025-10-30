DZ BANK stuft Shell (neu) auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Shell nach Zahlen auf "Kaufen" belassen. Den in Euro angegebenen fairen Wert der Öl-Aktie hob Analyst Werner Eisenmann jedoch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von 35,00 auf 36,50 Euro an. Shell habe mit seinem dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb er. Eine solide Bilanz und ein hoher Cashflow bildeten "die Grundlage für stabile und attraktive Ausschüttungen". Strikte Kostenkontrolle, selektive Investitionen, Portfolio-Optimierung und die Stärkung der Marktführerschaft bei Flüssiggas, Schmierstoffen und Marketing seien dabei die Erfolgsfaktoren./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:50 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:55 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 32,77EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 18:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Werner Eisenmann

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

