Saint-Gobain macht weniger Umsatz
- Umsatz von Saint Gobain im Q3 um 1,3% gesunken.
- Erwartetes Wachstum von Analysten blieb aus.
- Operative Marge 2025 weiterhin über 11% geplant.
COURBEVOIE (dpa-AFX) - Der französische Baustoffkonzern Saint Gobain hat im dritten Quartal etwas weniger Umsatz gemacht. Der Erlös sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,3 Prozent auf 11,4 Milliarden Euro gesunken, teilte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Donnerstag in Courbevoie mit. Auf vergleichbarer Basis ergab sich ein Minus von 0,2 Prozent. Von Bloomberg befragte Analysten hatten hier hingegen ein Wachstum von 0,86 Prozent erwartet. Besonders schwach war das Geschäft im dritten Quartal im Raum Americas. Insgesamt rechnet das Unternehmen 2025 aber weiterhin mit einer operativen Marge von mehr als elf Prozent./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie
Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,26 % und einem Kurs von 86,38 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 18:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Compagnie de Saint-Gobain Aktie um -2,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Compagnie de Saint-Gobain bezifferte sich zuletzt auf 41,27 Mrd..
Compagnie de Saint-Gobain zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 109,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 141,00EUR was eine Bandbreite von +27,49 %/+64,91 % bedeutet.