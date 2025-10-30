    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCompagnie de Saint-Gobain AktievorwärtsNachrichten zu Compagnie de Saint-Gobain
    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Saint-Gobain macht weniger Umsatz

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz von Saint Gobain im Q3 um 1,3% gesunken.
    • Erwartetes Wachstum von Analysten blieb aus.
    • Operative Marge 2025 weiterhin über 11% geplant.
    Saint-Gobain macht weniger Umsatz
    Foto: JeanLuc Ichard - stock.adobe.com

    COURBEVOIE (dpa-AFX) - Der französische Baustoffkonzern Saint Gobain hat im dritten Quartal etwas weniger Umsatz gemacht. Der Erlös sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,3 Prozent auf 11,4 Milliarden Euro gesunken, teilte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Donnerstag in Courbevoie mit. Auf vergleichbarer Basis ergab sich ein Minus von 0,2 Prozent. Von Bloomberg befragte Analysten hatten hier hingegen ein Wachstum von 0,86 Prozent erwartet. Besonders schwach war das Geschäft im dritten Quartal im Raum Americas. Insgesamt rechnet das Unternehmen 2025 aber weiterhin mit einer operativen Marge von mehr als elf Prozent./jha/he

    Compagnie de Saint-Gobain

    -3,26 %
    -2,07 %
    -3,12 %
    -13,02 %
    +6,94 %
    +112,20 %
    +173,91 %
    +133,33 %
    +524,77 %
    ISIN:FR0000125007WKN:872087

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.312,15€
    Basispreis
    3,90
    Ask
    × 14,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.099,17€
    Basispreis
    4,01
    Ask
    × 14,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,26 % und einem Kurs von 86,38 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 18:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Compagnie de Saint-Gobain Aktie um -2,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Compagnie de Saint-Gobain bezifferte sich zuletzt auf 41,27 Mrd..

    Compagnie de Saint-Gobain zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 109,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 141,00EUR was eine Bandbreite von +27,49 %/+64,91 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Saint-Gobain macht weniger Umsatz Der französische Baustoffkonzern Saint Gobain hat im dritten Quartal etwas weniger Umsatz gemacht. Der Erlös sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,3 Prozent auf 11,4 Milliarden Euro gesunken, teilte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am …