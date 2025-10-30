Saint-Gobain macht weniger Umsatz

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,26 % und einem Kurs von 86,38 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 18:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Compagnie de Saint-Gobain Aktie um -2,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,12 %.

Die Marktkapitalisierung von Compagnie de Saint-Gobain bezifferte sich zuletzt auf 41,27 Mrd..

Compagnie de Saint-Gobain zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 109,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 141,00EUR was eine Bandbreite von +27,49 %/+64,91 % bedeutet.