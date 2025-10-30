Keyless wird von Ping Identity übernommen, um die weltweite Einführung der datenschutzkonformen biometrischen Authentifizierung voranzutreiben

LONDON, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Ping Identity, ein führender Anbieter von Lösungen zur Sicherung digitaler Identitäten für die weltweit größten Unternehmen, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Keyless unterzeichnet hat, einem in London ansässigen Innovator im Bereich der datenschutzkonformen biometrischen Authentifizierung. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen.

Keyless ermöglicht dank seiner Zero-Knowledge Biometrics-Technologie ein reibungsloses Benutzererlebnis mit nur einem Blick in die Kamera. Bei jeder Authentifizierung werden das Gesicht und das Gerät des Benutzers anhand von Registrierungsdaten mit kryptografischen Verfahren überprüft, die sicherstellen, dass biometrische Informationen niemals in einer abrufbaren Form gespeichert werden, sodass sie weder auf dem Gerät noch in der Cloud rekonstruiert oder mit dem Originalbild verknüpft werden können. Im Gegensatz zu herkömmlichen biometrischen Lösungen erfordert die Keyless-Technologie kein spezielles Gerät, sodass sie problemlos in verschiedenen Umgebungen und für unterschiedliche Benutzergruppen eingesetzt werden kann. Das Ergebnis ist eine nahtlose, auf Datenschutz fokussierte Erfahrung, die Unternehmen dabei unterstützt, die Identitätssicherung zu stärken und sich vor Betrug und KI-gesteuerter Identitätsfälschung zu schützen.

„In einer Zeit, in der Vertrauen ständig auf die Probe gestellt wird, müssen Unternehmen digitale Erlebnisse bieten, die sicherer, privater und müheloser sind", erklärte Andre Durand, Geschäftsführer und Gründer von Ping Identity. „Durch die Zusammenarbeit mit Keyless möchten wir die datenschutzkonforme Authentifizierung so simpel wie möglich machen — ein Blick genügt — und so mehr Vertrauen in jede digitale Interaktion schaffen."

Andrea Carmignani, Geschäftsführer und Mitbegründer von Keyless, fügte hinzu: „Vertrauen ist das Fundament jeder digitalen Beziehung. Diese Übernahme wird dazu beitragen, Vertrauen in den gesamten Identitätsprozess zu integrieren — von der Verifizierung über die Authentifizierung bis hin zur Autorisierung — und spiegelt unser gemeinsames Engagement für eine sicherere, nahtlosere und privatere Welt wider."