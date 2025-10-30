Neue Studie, die auf der Going Global vorgestellt wurde, zeigt, dass die Nachfrage der Studenten bis 2030 zu einem 40-prozentigen Wachstum der Einschreibungen an Dubais Hochschulen führen wird

LONDON, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Dubais Hochschulsektor verzeichnet einen Nachfrageschub mit einem geschätzten Anstieg der Hochschulanmeldungen um mehr als 40 % bis zum Jahr 2030, angeführt von dem unverwechselbaren Angebot der Stadt, das umfassende, auf die Anforderungen der Industrie abgestimmte akademische Ausbildungswege, eine forschungsfreundliche politische Landschaft und ihre Rolle als sichere Stadt, die häufig in den QS World University Rankings aufgeführt wird, umfasst. Dies geht aus der Studie Future Skills and the Workforce of Tomorrow hervor, die auf der Going Global Konferenz des British Council in London vorgestellt wurde.

Das White Paper wurde von den Geschäftsbezirken Dubai International Academic City und Dubai Knowledge Park der TECOM Group PJSC vorgelegt, den führenden Zentren für Hochschulbildung und lebenslanges Lernen im Nahen Osten, und in Zusammenarbeit mit Times Higher Education (THE), der führenden Quelle für Daten, Einblicke und Fachwissen über Hochschulbildung weltweit, entwickelt.

"Dubais globale Vernetzung, seine vielfältigen akademischen Möglichkeiten und seine Rolle als eine der sichersten Städte der Welt erhöhen stetig seine Attraktivität für globale Unternehmen und Talente", sagte Marwan Abdulaziz Janahi, Senior Vice President von Dubai International Academic City, Dubai Knowledge Park und Dubai Science Park, Teil der TECOM Group PJSC. "Future Skills and the Workforce of Tomorrow, das in Zusammenarbeit mit THE entwickelt wurde, unterstreicht den Erfolg von Dubais einzigartiger Hochschullandschaft, die sich zunehmend an den künftigen Anforderungen der Arbeitswelt orientiert. Wir laden Hochschulpartner aus der ganzen Welt, einschließlich des Vereinigten Königreichs und Europas, ein, diese wichtigen Erkenntnisse über die Gewinnung und Bindung globaler Talente zu erkunden.

Dubai - ein globales Bildungszentrum

Nach den Ergebnissen des Weißbuchs werden im Studienjahr 2024-25 mehr als 42.000 Studenten in Dubai eingeschrieben sein. Es wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Studienanfänger stetig zunehmen wird, wobei im Weißbuch für 2029-30 ein Wachstum von über 40 % gegenüber 2024-25 prognostiziert wird. Der Hochschulsektor in Dubai verzeichnet eine steigende Nachfrage seitens der wachsenden Bevölkerung und der weltweit mobilen Studenten, die die Stadt als bevorzugten Studienort wählen.

Dubai hat in den letzten zwei Jahrzehnten seine Stellung als globales Zentrum für internationale Hochschulbildung bekräftigt, gestärkt durch die förderlichen Ökosysteme, die der Dubai Knowledge Park und die Dubai International Academic City bieten. Heute gibt es in Dubai 41 private Hochschuleinrichtungen, von denen 37 internationale Zweigstellen betreiben. Zehn dieser Standorte werden von britischen Universitäten betrieben, darunter renommierte Einrichtungen aus dem Bildungscluster der TECOM-Gruppe, wie die University of Manchester, die University of Birmingham und die University of Strathclyde Business School.

Klicken Sie hier und laden Sie Ihr Exemplar des Whitepapers Future Skills and the Workforce of Tomorrow von Dubai International Academic City und Dubai Knowledge Park herunter.

