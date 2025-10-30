lavera startet Forschung zum Pfandsystem in München / Pflegeprodukt trifft Pfandautomat - reo testet Rückgabe von Kosmetikverpackungen bei Kaufland und VollCorner (FOTO)

München (ots) - Bei Getränken oder Molkereiprodukten ist die Rückgabe von

Verpackungen mittlerweile gängige Praxis. Reo, die digitale Plattform für

nachhaltige Verpackungslösungen im Körperpflegebereich, geht jetzt den nächsten

Schritt: Gemeinsam mit Kaufland und VollCorner Biomarkt testet das Unternehmen

ab sofort die Rückgabe von Verpackungen der Kosmetik- und

Körperpflege-Hersteller mit lavera Naturkosmetik, Kneipp und Logocos

Naturkosmetik.



Für Kundinnen und Kunden ist der Prozess denkbar einfach: Ab sofort können sie

ihre leeren Pflegeverpackungen direkt beim Einkauf an den Pfandautomaten von

zehn Kaufland-Filialen und drei VollCorner-Märkten in der Region München

zurückgeben - und erhalten dafür 29 Cent pro Verpackung. Die Verpackungen der

Produkte sind entsprechend am Regal und auf der Verpackung selbst durch einen

Aufkleber gekennzeichnet. Damit wird die Rückgabe von leeren

Kosmetikverpackungen genauso einfach wie das Abgeben von Getränkeflaschen.





Beim heutigen Kick-Off stellten die Partner das Projekt gemeinsam mit dem Zero

Waste Innovation Hub der Stadt München zum Start der Testphase offiziell vor -

und zeigen, wie eine innovative Lösung für die nachhaltige Nutzung von

Ressourcen aussehen kann.



"Bewusster Konsum muss keine Extrameile sein", sagt Steffanie Rainer, CEO von

reo. "Wenn nachhaltige Lösungen nahtlos in den Alltag integriert werden, wird

echter Wandel möglich - für Marken, Handel und Verbraucher:innen gleichermaßen."



Sabine Kästner, Nachhaltigkeitsbeauftragte Laverana GmbH & Co. KG: "Wir könnten

noch Jahre über das perfekte Mehrwegsystem für Kosmetik diskutieren - oder wir

fangen jetzt an und machen es gemeinsam besser. Wir haben uns für Letzteres

entschieden. Mit diesem Pilotprojekt testen wir in der Praxis, was funktioniert:

Nehmen Menschen das Angebot an? Halten unsere Verpackungen mehreren Durchläufen

stand? Wie muss die Logistik aussehen bzw. kann bestehende Logistik genutzt

werden? Die Antworten finden wir nur gemeinsam - mit allen Beteiligten, dem

Handel, mit reo, mit der Wissenschaft und vor allem mit den Verbraucher:innen.

Nur wenn alle Beteiligten im Kreislauf zusammenwirken, können wir Innovationen

zum Leben erwecken, die wirklich tragfähig sind. Im besten Fall entsteht hier

eine Blaupause für die gesamte Kosmetikbranche. Deshalb sind wir dabei - haben

bei dem Projekt sofort zugesagt mit der Überzeugung, dass echte Lösungen aus

echten Erfahrungen entstehen."



Das Gemeinschaftsprojekt zeigt, wie Handel, Marken und Verbraucher:innen

zusammenwirken können, um ökologisch sinnvolle und wirtschaftlich tragfähige

Lösungen zu schaffen. Mit den Erkenntnissen aus der Testphase möchte reo das

Modell weiterentwickeln - verständlich, attraktiv und alltagstauglich.



Alle teilnehmenden Verpackungen und Rückgabestandorte sind unter

http://www.reo-reuse.de abrufbar.



Über lavera Naturkosmetik: Die Laverana GmbH & Co. KG entwickelt und produziert

seit über 30 Jahren zertifizierte Naturkosmetik in Deutschland. Mit der Marke

lavera Naturkosmetik verbindet das Unternehmen wissenschaftlich fundierte

Forschung mit natürlichen Inhaltsstoffen und setzt Maßstäbe in Wirksamkeit,

Verträglichkeit und Nachhaltigkeit.



