    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Pionierarbeit für die Kosmetikbranche

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    lavera startet Forschung zum Pfandsystem in München / Pflegeprodukt trifft Pfandautomat - reo testet Rückgabe von Kosmetikverpackungen bei Kaufland und VollCorner (FOTO)

    München (ots) - Bei Getränken oder Molkereiprodukten ist die Rückgabe von
    Verpackungen mittlerweile gängige Praxis. Reo, die digitale Plattform für
    nachhaltige Verpackungslösungen im Körperpflegebereich, geht jetzt den nächsten
    Schritt: Gemeinsam mit Kaufland und VollCorner Biomarkt testet das Unternehmen
    ab sofort die Rückgabe von Verpackungen der Kosmetik- und
    Körperpflege-Hersteller mit lavera Naturkosmetik, Kneipp und Logocos
    Naturkosmetik.

    Für Kundinnen und Kunden ist der Prozess denkbar einfach: Ab sofort können sie
    ihre leeren Pflegeverpackungen direkt beim Einkauf an den Pfandautomaten von
    zehn Kaufland-Filialen und drei VollCorner-Märkten in der Region München
    zurückgeben - und erhalten dafür 29 Cent pro Verpackung. Die Verpackungen der
    Produkte sind entsprechend am Regal und auf der Verpackung selbst durch einen
    Aufkleber gekennzeichnet. Damit wird die Rückgabe von leeren
    Kosmetikverpackungen genauso einfach wie das Abgeben von Getränkeflaschen.

    Beim heutigen Kick-Off stellten die Partner das Projekt gemeinsam mit dem Zero
    Waste Innovation Hub der Stadt München zum Start der Testphase offiziell vor -
    und zeigen, wie eine innovative Lösung für die nachhaltige Nutzung von
    Ressourcen aussehen kann.

    "Bewusster Konsum muss keine Extrameile sein", sagt Steffanie Rainer, CEO von
    reo. "Wenn nachhaltige Lösungen nahtlos in den Alltag integriert werden, wird
    echter Wandel möglich - für Marken, Handel und Verbraucher:innen gleichermaßen."

    Sabine Kästner, Nachhaltigkeitsbeauftragte Laverana GmbH & Co. KG: "Wir könnten
    noch Jahre über das perfekte Mehrwegsystem für Kosmetik diskutieren - oder wir
    fangen jetzt an und machen es gemeinsam besser. Wir haben uns für Letzteres
    entschieden. Mit diesem Pilotprojekt testen wir in der Praxis, was funktioniert:
    Nehmen Menschen das Angebot an? Halten unsere Verpackungen mehreren Durchläufen
    stand? Wie muss die Logistik aussehen bzw. kann bestehende Logistik genutzt
    werden? Die Antworten finden wir nur gemeinsam - mit allen Beteiligten, dem
    Handel, mit reo, mit der Wissenschaft und vor allem mit den Verbraucher:innen.
    Nur wenn alle Beteiligten im Kreislauf zusammenwirken, können wir Innovationen
    zum Leben erwecken, die wirklich tragfähig sind. Im besten Fall entsteht hier
    eine Blaupause für die gesamte Kosmetikbranche. Deshalb sind wir dabei - haben
    bei dem Projekt sofort zugesagt mit der Überzeugung, dass echte Lösungen aus
    echten Erfahrungen entstehen."

    Das Gemeinschaftsprojekt zeigt, wie Handel, Marken und Verbraucher:innen
    zusammenwirken können, um ökologisch sinnvolle und wirtschaftlich tragfähige
    Lösungen zu schaffen. Mit den Erkenntnissen aus der Testphase möchte reo das
    Modell weiterentwickeln - verständlich, attraktiv und alltagstauglich.

    Alle teilnehmenden Verpackungen und Rückgabestandorte sind unter
    http://www.reo-reuse.de abrufbar.

    Über lavera Naturkosmetik: Die Laverana GmbH & Co. KG entwickelt und produziert
    seit über 30 Jahren zertifizierte Naturkosmetik in Deutschland. Mit der Marke
    lavera Naturkosmetik verbindet das Unternehmen wissenschaftlich fundierte
    Forschung mit natürlichen Inhaltsstoffen und setzt Maßstäbe in Wirksamkeit,
    Verträglichkeit und Nachhaltigkeit.

    Pressekontakt:

    Sabine Kästner, Unternehmens-PR und Nachhaltigkeit
    Laverana GmbH & Co KG, Lavera Thomas Haase Stiftung
    30159 Hannover, Lavesstraße 65
    Tel.: 0511 67 541 154, Mobile Phone: 01520 919 2569
    mailto:Sabine.Kaestner@lavera.de
    Bildermaterial zur freien Verfügung. Belegexemplar erbeten.

    Laverana GmbH & Co.KG, Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, HRA 201478,
    Registergericht Hannover
    Persönlich haftende Gesellschafterin/Gesellschaft:
    1. Claudia Czernes-Haase
    2. Haase Verwaltungs GmbH, Wennigsen HRB 202460, Registergericht
    HannoverGeschäftsführung: Thomas Haase

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/64783/6148603
    OTS: Laverana GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Pionierarbeit für die Kosmetikbranche lavera startet Forschung zum Pfandsystem in München / Pflegeprodukt trifft Pfandautomat - reo testet Rückgabe von Kosmetikverpackungen bei Kaufland und VollCorner (FOTO) Bei Getränken oder Molkereiprodukten ist die Rückgabe von Verpackungen mittlerweile gängige Praxis. Reo, die digitale Plattform für nachhaltige Verpackungslösungen im Körperpflegebereich, geht jetzt den nächsten Schritt: Gemeinsam mit Kaufland und …