Pionierarbeit für die Kosmetikbranche
lavera startet Forschung zum Pfandsystem in München / Pflegeprodukt trifft Pfandautomat - reo testet Rückgabe von Kosmetikverpackungen bei Kaufland und VollCorner (FOTO)
München (ots) - Bei Getränken oder Molkereiprodukten ist die Rückgabe von
Verpackungen mittlerweile gängige Praxis. Reo, die digitale Plattform für
nachhaltige Verpackungslösungen im Körperpflegebereich, geht jetzt den nächsten
Schritt: Gemeinsam mit Kaufland und VollCorner Biomarkt testet das Unternehmen
ab sofort die Rückgabe von Verpackungen der Kosmetik- und
Körperpflege-Hersteller mit lavera Naturkosmetik, Kneipp und Logocos
Naturkosmetik.
Für Kundinnen und Kunden ist der Prozess denkbar einfach: Ab sofort können sie
ihre leeren Pflegeverpackungen direkt beim Einkauf an den Pfandautomaten von
zehn Kaufland-Filialen und drei VollCorner-Märkten in der Region München
zurückgeben - und erhalten dafür 29 Cent pro Verpackung. Die Verpackungen der
Produkte sind entsprechend am Regal und auf der Verpackung selbst durch einen
Aufkleber gekennzeichnet. Damit wird die Rückgabe von leeren
Kosmetikverpackungen genauso einfach wie das Abgeben von Getränkeflaschen.
Beim heutigen Kick-Off stellten die Partner das Projekt gemeinsam mit dem Zero
Waste Innovation Hub der Stadt München zum Start der Testphase offiziell vor -
und zeigen, wie eine innovative Lösung für die nachhaltige Nutzung von
Ressourcen aussehen kann.
"Bewusster Konsum muss keine Extrameile sein", sagt Steffanie Rainer, CEO von
reo. "Wenn nachhaltige Lösungen nahtlos in den Alltag integriert werden, wird
echter Wandel möglich - für Marken, Handel und Verbraucher:innen gleichermaßen."
Sabine Kästner, Nachhaltigkeitsbeauftragte Laverana GmbH & Co. KG: "Wir könnten
noch Jahre über das perfekte Mehrwegsystem für Kosmetik diskutieren - oder wir
fangen jetzt an und machen es gemeinsam besser. Wir haben uns für Letzteres
entschieden. Mit diesem Pilotprojekt testen wir in der Praxis, was funktioniert:
Nehmen Menschen das Angebot an? Halten unsere Verpackungen mehreren Durchläufen
stand? Wie muss die Logistik aussehen bzw. kann bestehende Logistik genutzt
werden? Die Antworten finden wir nur gemeinsam - mit allen Beteiligten, dem
Handel, mit reo, mit der Wissenschaft und vor allem mit den Verbraucher:innen.
Nur wenn alle Beteiligten im Kreislauf zusammenwirken, können wir Innovationen
zum Leben erwecken, die wirklich tragfähig sind. Im besten Fall entsteht hier
eine Blaupause für die gesamte Kosmetikbranche. Deshalb sind wir dabei - haben
bei dem Projekt sofort zugesagt mit der Überzeugung, dass echte Lösungen aus
echten Erfahrungen entstehen."
Das Gemeinschaftsprojekt zeigt, wie Handel, Marken und Verbraucher:innen
zusammenwirken können, um ökologisch sinnvolle und wirtschaftlich tragfähige
Lösungen zu schaffen. Mit den Erkenntnissen aus der Testphase möchte reo das
Modell weiterentwickeln - verständlich, attraktiv und alltagstauglich.
Alle teilnehmenden Verpackungen und Rückgabestandorte sind unter
http://www.reo-reuse.de abrufbar.
Über lavera Naturkosmetik: Die Laverana GmbH & Co. KG entwickelt und produziert
seit über 30 Jahren zertifizierte Naturkosmetik in Deutschland. Mit der Marke
lavera Naturkosmetik verbindet das Unternehmen wissenschaftlich fundierte
Forschung mit natürlichen Inhaltsstoffen und setzt Maßstäbe in Wirksamkeit,
Verträglichkeit und Nachhaltigkeit.
Pressekontakt:
Sabine Kästner, Unternehmens-PR und Nachhaltigkeit
Laverana GmbH & Co KG, Lavera Thomas Haase Stiftung
30159 Hannover, Lavesstraße 65
Tel.: 0511 67 541 154, Mobile Phone: 01520 919 2569
mailto:Sabine.Kaestner@lavera.de
Bildermaterial zur freien Verfügung. Belegexemplar erbeten.
Laverana GmbH & Co.KG, Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, HRA 201478,
Registergericht Hannover
Persönlich haftende Gesellschafterin/Gesellschaft:
1. Claudia Czernes-Haase
2. Haase Verwaltungs GmbH, Wennigsen HRB 202460, Registergericht
HannoverGeschäftsführung: Thomas Haase
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/64783/6148603
OTS: Laverana GmbH
