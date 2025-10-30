Moderna Aktie hebt ab - 30.10.2025

Die Moderna Aktie konnte bisher um +15,56 % auf 24,660€ zulegen. Das sind +3,320 € mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Moderna Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -24,13 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um -4,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,16 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Moderna eine negative Entwicklung von -44,46 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,32 % geändert.

Moderna Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,03 % 1 Monat -1,16 % 3 Monate -24,13 % 1 Jahr -58,20 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gefallene Moderna-Aktie, die seit ihrem Höchststand 95 % verloren hat. Anleger äußern Besorgnis über Übernahmegerüchte und einen erwarteten Gewinnrückgang im dritten Quartal. Die Bewertung von Moderna wird als niedrig im Vergleich zu anderen Biotech-Unternehmen wahrgenommen, was einige als Kaufgelegenheit sehen. Zudem gibt es Bedenken über die hohe Short-Quote, die den Kurs zusätzlich belasten könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 391 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,54 Mrd.EUR wert.

An den internationalen Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während der DAX und der Dow Jones leichte Gewinne verzeichnen, müssen andere Indizes Verluste hinnehmen. Ein Blick auf die Details zeigt spannende Entwicklungen.

Moderna Aktie jetzt kaufen?

Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.