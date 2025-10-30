    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsModerna AktievorwärtsNachrichten zu Moderna

    Besonders beachtet!

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Moderna Aktie hebt ab - 30.10.2025

    Am 30.10.2025 ist die Moderna Aktie, bisher, um +15,56 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Moderna Aktie.

    Besonders beachtet! - Moderna Aktie hebt ab - 30.10.2025
    Foto: Bill Sikes - dpa

    Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

    Moderna Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.10.2025

    Die Moderna Aktie konnte bisher um +15,56 % auf 24,660 zulegen. Das sind +3,320  mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.400,00€
    Basispreis
    4,64
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.360,00€
    Basispreis
    4,60
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Moderna Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -24,13 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um -4,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,16 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Moderna eine negative Entwicklung von -44,46 % erlebt.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,32 % geändert.

    Moderna Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,03 %
    1 Monat -1,16 %
    3 Monate -24,13 %
    1 Jahr -58,20 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gefallene Moderna-Aktie, die seit ihrem Höchststand 95 % verloren hat. Anleger äußern Besorgnis über Übernahmegerüchte und einen erwarteten Gewinnrückgang im dritten Quartal. Die Bewertung von Moderna wird als niedrig im Vergleich zu anderen Biotech-Unternehmen wahrgenommen, was einige als Kaufgelegenheit sehen. Zudem gibt es Bedenken über die hohe Short-Quote, die den Kurs zusätzlich belasten könnte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

    Zur Moderna Diskussion

    Informationen zur Moderna Aktie

    Es gibt 391 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,54 Mrd.EUR wert.

    DAX und Dow Jones im Aufwind, MDAX und S&P 500 schwächeln: Marktbericht


    An den internationalen Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während der DAX und der Dow Jones leichte Gewinne verzeichnen, müssen andere Indizes Verluste hinnehmen. Ein Blick auf die Details zeigt spannende Entwicklungen.

    Moderna Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Moderna

    +16,73 %
    -5,23 %
    -2,10 %
    -25,57 %
    -58,56 %
    -85,94 %
    -64,58 %
    +30,21 %
    ISIN:US60770K1079WKN:A2N9D9



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Moderna Aktie hebt ab - 30.10.2025 Am 30.10.2025 ist die Moderna Aktie, bisher, um +15,56 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Moderna Aktie.