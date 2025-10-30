    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStellantis AktievorwärtsNachrichten zu Stellantis
    JPMORGAN stuft Stellantis auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen des Autokonzerns habe er seine Prognosen an die anhaltende Verbesserung von Gewinn und Cashflow im Vergleich zum Vorjahr angepasst, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:30 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:30 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,07 % und einem Kurs von 8,788EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 16:31 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Jose M Asumendi
    Analysiertes Unternehmen: Stellantis
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 10
    Kursziel alt: 10
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



