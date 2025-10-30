JPMORGAN stuft Stellantis auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen des Autokonzerns habe er seine Prognosen an die anhaltende Verbesserung von Gewinn und Cashflow im Vergleich zum Vorjahr angepasst, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,07 % und einem Kurs von 8,788EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 16:31 Uhr) gehandelt.



