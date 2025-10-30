JPMORGAN stuft BAYER AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Dass der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates Washington die Entscheidung des Berufungsgerichts im Fall Erickson wegen Schäden durch die Chemikalie PCB im Sky Valley Education Centre (SVEC) teilweise aufgehoben habe, sei leicht negativ, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ck/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:18 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 26,99EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 19:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



