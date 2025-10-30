Börsen Update USA - 30.10. - US Tech 100 schwach -0,87 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:57) bei 47.653,53 PKT und steigt um +0,09 %.

Top-Werte: Salesforce +2,78 %, Cisco Systems +2,23 %, JPMorgan Chase +2,16 %, Travelers Companies +2,14 %, Walt Disney +2,12 %

Flop-Werte: Honeywell International -5,37 %, Boeing -4,71 %, Verizon Communications -2,35 %, Unitedhealth Group -1,99 %, Merck & Co -0,74 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:58) bei 25.850,37 PKT und fällt um -0,87 %.

Top-Werte: MercadoLibre +7,96 %, GLOBALFOUNDRIES +6,95 %, Verisk Analytics +3,84 %, Datadog Registered (A) +2,57 %, Cisco Systems +2,23 %

Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -5,86 %, Honeywell International -5,37 %, Comcast (A) -4,07 %, DoorDash Registered (A) -3,21 %, Tesla -3,19 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.846,37 PKT und fällt um -0,60 %.

Top-Werte: Moderna +17,98 %, Cardinal Health +14,71 %, Fox Registered (B) +11,17 %, Fox Registered (A) +9,57 %, AMETEK +8,40 %

Flop-Werte: Emcor Group -18,73 %, International Paper -14,19 %, Baxter International -14,02 %, The Cigna Group -13,98 %, Generac Holdings -9,88 %